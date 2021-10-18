ВС РФ разъяснил, в каких случаях выплаченные деньги можно не возвращать

Крайне важную для граждан тему поднял Верховный суд РФ, когда пересмотрел итоги спора гражданина и Пенсионного фонда. Чиновники фонда посчитали, что заплатили человеку больше, чем полагалось, и потребовали вернуть все до копейки плюс проценты за несколько лет "пользования чужими денежными средствами". Но Верховный суд защитил человека, попутно объяснив, в каком случае сотрудники Пенсионного фонда могут требовать возврата денег, а в каких случаях - нет.

Для нашего героя эта история началась с судебного иска, который подало к нему региональное отделение Пенсионного фонда. В суде представитель истца рассказал, что гражданин должен вернуть деньги и проценты за девять лет.

Суть иска в следующем. Гражданин получал каждый месяц специальную выплату на дочь с момента ее рождения в 2005 году. Выплаты делались по Закону "О соцзащите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". Официально получатель выплат считался "постоянно проживающим на территории зоны с льготным социально-экономическим статусом". Через четыре года папа с дочкой переехали в соседний район. Но в Пенсионный фонд мужчина об этом не сообщил и выплаты ему продолжали поступать. А в 2018 году Пенсионный фонд об этом узнал и сразу обратился в суд.

Гражданин в суде с иском не согласился. Напомнил про специальную статью об этом - 1109 Гражданского кодекса. И сказал, что по таким требованиям есть срок исковой давности, который чиновниками давно пропущен. Но районный суд решил спор в пользу Пенсионного фонда. Суд первой инстанции указал, что человек жил в зоне с льготным социально-экономическим статусом, поэтому его дочери каждый месяц доплачивали. А как только она сменила место жительства, потеряла такое право. Еще суд сказал, что гражданин не может воспользоваться статьей 1109 Гражданского кодекса, в которой говорится, какие выплаты возвращать человеку не надо. Ответчик сам виноват - "не исполнил обязанность известить пенсионный орган". А про пропущенный срок давности суд заявил следующее - в материалах дела нет доказательств, что пенсионные чиновники знали или могли узнать о том, что мужчина с ребенком уехал. Апелляция с такими доводами согласилась. Но наш герой дошел до Верховного суда РФ. Там сказали, что выводы местных судов основаны "на неправильном применении норм материального права".

А теперь подробно о позиции Верховного суда. Суд начал с Гражданского кодекса. В нем есть статья 1102, в которой сказано, что если человек получил что-то незаконно, это надо вернуть. Исключение из этих правил есть, и они перечислены в другой статье того же кодекса - в 1109-й. В ней говорится, что не надо возвращать деньги, которые дали "в качестве средств к существованию" - зарплата, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда. И вообще, деньги, которые "предназначены для удовлетворения потребностей и возврат которых поставил бы человека в трудное материальное положение". В статье есть исключение, когда человеку все же придется вернуть - если получение сумм было результатом счетной ошибки или если это результат недобросовестности самого получателя. Говоря о недобросовестном поведении, ВС подчеркнул - доказывать такую недобросовестность - обязанность того, кто требует деньги.

Местный суд не учел, что по статье 1109 ГК человек должен вернуть переплаченные пенсионные деньги, только если будет доказано его недобросовестное поведение или из-за счетной ошибки

Местный суд не учел, что по статье 1109 ГК человек должен вернуть переплаченное, если будет доказано его недобросовестное поведение . Суд должен был в первую очередь выяснить, была ли со стороны ответчика проявлена недобросовестность. Когда в 2005 году отец подавал заявление о выплатах, был ли он проинформирован чиновниками, что не вся территория округа считается льготной зоной, и если он уедет чуть дальше, то может лишиться выплат. Все это обязаны были по закону доказывать чиновники. Но суд почему-то решил, что это должен делать ответчик.

Не согласился Верховный суд и с тем, что пенсионный орган не пропустил срок исковой давности. В Гражданском кодексе есть статья - 200, а в ней говорится, что срок давности в стране составляет три года. И если он пропущен, суд должен был в иске отказать. Да, в этой статье говорится, что срок начинается с момента, когда "лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав". Но по Положению о Пенсионном фонде одна из его главных функций - контроль за правильным расходованием казенных денег. Суд обязан был определить день, когда чиновники узнали про отъезд отца с дочерью. Почему-то суд не проверил причины, по которым чиновники годами не контролировали выплаты. Получается, что пенсионный орган узнал о том, что девочка зарегистрирована по другому адресу, спустя девять лет, когда все сроки вышли.

ВС отменил все решения и велел пересмотреть дело.