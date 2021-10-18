Зачем школьникам и студентам цифровые дипломы и аттестаты

В России стартовал эксперимент по формированию цифровых документов об образовании - и в школах, и в вузах. По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина пробная "оцифровка" аттестатов и дипломов продлится до конца 2021 года.

Цифровые документы об образовании - это удобно и экономит время. Но на случай форс-мажора, по мнению родителей, хорошо бы иметь бумажный "мастер-документ". Фото: SvetaZi / istock

Что это значит? Возможно ли, что в будущем диплом вуза и школьный аттестат с привычными нам твердыми обложками и вкладышами с оценками станут анахронизмом?

Напомним, еще в 2019 году появилась информация: по инициативе минобрнауки несколько вузов будут выдавать выпускникам дипломы в электронном виде ("Диплом закодируют", "РГ" от 14.06.2019). И вот - эксперимент стартовал. Цель? По словам Михаила Мишустина, "цифровой формат упростит использование документа об образовании в различных жизненных ситуациях. Его невозможно будет потерять или испортить, ... не нужно будет предоставлять при трудоустройстве: работодатель сможет получить доступ к ресурсу и сам узнать все, что нужно". Действительно, сегодня работодателям важно получать полную информацию о потенциальных кандидатах. Всем известно: бизнес сегодня придирчив. Часто уровень подготовки выпускников не устраивает компании. Тем важнее им иметь "под рукой" доказательство и уровня образования, и реальных навыков. Поэтому, скорее всего, цифровой диплом будет "идти" в связке с портфолио выпускника, куда будут входить и результаты прохождения различных курсов, и участие в научных исследованиях, практики, спортивные успехи и многое другое. Личные данные, конечно, только при согласии самих выпускников, будут доступны в их личном кабинете на едином портале госуслуг.

В эксперименте с дипломами и аттестатами примут участие пять вузов: Санкт-Петербургский политехнический университет, Уральский федеральный университет, Российский университет транспорта, МГТУ им. Баумана и Московский педагогический государственный университет, а также школы на базе этих вузов.

Что будет в цифровом дипломе?

- Это полный аналог бумажного документа об образовании, - прокомментировал "РГ" первый проректор - проректор по учебной работе МГТУ им. Баумана Борис Падалкин. - Там все: информация о владельце, о полученном образовании и квалификации, о том, в каком университете и на какой специальности он учился, какие дисциплины и в каком объеме изучил. Сегодня множество документов уже существуют в "цифре", жизнь показала: это очень удобно. Кроме того, цифровые документы существуют не сами по себе, в виде отдельных файлов: они используются в государственных или корпоративных информационных системах. Такие системы обеспечивают быстрое и безопасное использование данных, а мы с вами экономим самое ценное - время. Но конечно, мы сохраним и традиционные бумажные дипломы, они имеют важное символическое значение. Ведь торжественное вручение дипломов запоминается навсегда!

Кстати, с 2013 года в России действует Федеральный реестр документов об образовании (ФРДО). Туда и вносятся оцифрованные данные обо всех выданных дипломах, начиная аж с 1960 года. Ведет реестр Рособрнадзор, и на сайте службы можно узнать, например, действительно ли выдавался документ с определенным номером.

С дипломами более или менее ясно. А цифровые аттестаты? По мнению Бориса Падалкина, с таким документом проще и быстрее поступить в университет, тем более что в прошлом году создан специальный суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Все так, но вот некоторым родителям школьников вести об "оцифровке" личных данных учеников сильно не по душе.

Что думают в школах?

- Цифра проникает во все сферы нашей повседневной жизни. Понятно, что мы встречаем это настороженно, беспокоясь о том, насколько защищены и надежны цифровые сервисы, - говорит директор московской школы N 1679 Павел Северинец. - Но, например, сделки по недвижимости уже проходят в Росреестре в цифровом формате, а это - серьезная история. Я понимаю беспокойство родителей: они привыкли, что аттестат - это "корочка" и особый торжественный ритуал вручения. Но я отношусь спокойно: оценки уже и так формируются в электронном журнале. Более того, уже сейчас все данные об аттестатах загружаются в Федеральный реестр документов об образовании. А с этого года все школьные аттестаты снабжены куар-кодом, чтобы можно было получить быстрый доступ к информации.

Такой диплом нельзя будет потерять или испортить, не нужно будет показывать при устройстве на работу. Работодатель сам сможет войти в реестр и все узнать

Мама пятиклассника Саши Елена Игнатова - за прогресс, но с оговоркой.

- Пусть будет все в единой базе данных, но все-таки должен быть "мастер-документ" - на бумажном носителе, - считает Елена. - "Корочка" - для дома, а дубль данных - в электронном виде. Зачем бумага? А вдруг в нужный момент "зависнет" база. Страна большая - во многих областях нет интернета. А то случится, как у меня с электронным свидетельством на собственность квартиры. В одном окошке в МФЦ говорят: "Не волнуйтесь, мы всегда все увидим все в электронном формате". А в другом меньше чем через час требуют принести выписку из базы. Бумага все еще нужна для "подстраховки".

Важно: созданные в рамках эксперимента цифровые документы об образовании не будут иметь юридической силы, не подлежат выдаче выпускникам и по окончании эксперимента подлежат удалению из реестра.

Мнения

Виктор Кокшаров, ректор УрФУ:

- Цифровые дипломы - требование времени. Появление электронной версии документа повышает прозрачности системы высшего образования. А главное - поможет упростить взаимодействие выпускников с работодателями. Все образовательные результаты студентов УрФУ многие годы фиксируются в целой экосистеме цифровых сервисов. У нас цифровые зачетные книжки, студенты управляют в личных кабинетах своими образовательными траекториями, практиками на предприятиях, проектной работой. Нашим выпускникам 2022 года мы предложим выбор - получить только классический документ об образовании или вместе с его цифровой копией. Уверен, многие наши выпускники опробуют такой сервис и оценят его удобство.

Михаил Мокринский, член Общественного совета при минпросвещения, директор школы "Летово":

- Это просто очередной шаг в закономерном направлении. Но сначала надо оптимизировать систему: наладить контроль, отчетность, возможно, продумать для цифрового аттестата дополнительные опции, которых нет в "бумаге". Потом уже совершенствовать ее ради удобства пользователей. Рано или поздно это удобство придет. Уверен, что это будет так же удобно, как пользоваться единым окном для получения госуслуг. По моему мнению, подобная система поможет отказаться от бумажных аттестатов, ведь аттестат - документ предельно унифицированный, и по форме, и по содержанию.

Владимир Тимонин, первый проректор Российского университета транспорта (МИИТ):

- Наш вуз в числе первых участвовал в тестировании суперсервиса "Поступление в вуз онлайн": у нас большой опыт работы с пилотными информационными системами федерального уровня. Эксперимент по внедрению электронных аттестатов пройдет на базе гимназии РУТ (МИИТ) и позволит школьникам получить свой аттестат с QR-кодом через портал госуслуги. У нас учатся более 30 тысяч студентов и ежегодно дипломы получают более 6000 человек. Ежедневно к нам обращаются за дубликатами документов. Если у выпускников школ и вузов появится возможность заказать дубликат через портал госуслуги, это точно облегчит жизнь не только образовательным учреждениям, но и самим студентам.