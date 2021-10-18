Захарова прокомментировала смерть Колина Пауэлла

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обнародовала на сайте российского внешнеполитического ведомства соболезнования в связи с кончиной бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, скончавшегося 18 октября на 85 году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.

Как отмечает Захарова, "Колин Пауэлл запомнится как патриот своей страны, защищавший ее интересы так, как он считал правильным".

Также она отмечает, что нынешним американским властям недостает "политического реализма, умения слушать и слышать другую сторону, что было присуще Пауэллу".

В тексте также отмечается, что "будучи госсекретарем США в 2001-2005 годах, Пауэлл оказался вынужден выполнять сомнительные указания, которые привели, в частности, к войне в Ираке, о чем впоследствии искренне сожалел".

Но в историю Америки, отмечает Захарова, он вошел "как талантливый профессионал, поднявшийся из низов до высоких военных и политических должностей". С его именем, говорится в заявлении МИД РФ, многие американцы связывали надежды на перемены к лучшему, видя в пройденном им непростом пути воплощение американской мечты.

"Мы искренне скорбим вместе с его родными и близкими, всеми, кто знал и уважал этого заслуженного человека", - сказано в соболезновании.