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18.10.2021 22:39
Рубрика: Власть

Захарова прокомментировала смерть Колина Пауэлла

Текст: Константин Волков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обнародовала на сайте российского внешнеполитического ведомства соболезнования в связи с кончиной бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, скончавшегося 18 октября на 85 году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.

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Как отмечает Захарова, "Колин Пауэлл запомнится как патриот своей страны, защищавший ее интересы так, как он считал правильным".

Также она отмечает, что нынешним американским властям недостает "политического реализма, умения слушать и слышать другую сторону, что было присуще Пауэллу".

В тексте также отмечается, что "будучи госсекретарем США в 2001-2005 годах, Пауэлл оказался вынужден выполнять сомнительные указания, которые привели, в частности, к войне в Ираке, о чем впоследствии искренне сожалел".

Но в историю Америки, отмечает Захарова, он вошел "как талантливый профессионал, поднявшийся из низов до высоких военных и политических должностей". С его именем, говорится в заявлении МИД РФ, многие американцы связывали надежды на перемены к лучшему, видя в пройденном им непростом пути воплощение американской мечты.

"Мы искренне скорбим вместе с его родными и близкими, всеми, кто знал и уважал этого заслуженного человека", - сказано в соболезновании.

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