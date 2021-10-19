Акции "Русала" обвалились на фоне обысков ФБР в доме Дерипаски

Акции компании "Русал", которая составляет основу состояния бизнесмена Олега Дерипаски, упали почти на 7% на торгах Московской биржи 19 октября, акции En+ Group снизились в цене на 3,8%. Это произошло на фоне сообщений иностранных СМИ об обысках в одном из частных домов Вашингтона якобы принадлежащих бизнесмену.

Об обыске сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителя спецслужб, причина пока не называется. "Да, мы можем подтвердить, что ФБР ведет санкционированную судом правоохранительную деятельность по данному адресу", - сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ФБР.

Дерипаска включен в "черный список" Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), при этом виза бизнесмена была аннулирована в США еще в 2006 году, уточняет "Интерфакс". В 2009 году Дерипаска дважды посетил Штаты по разрешению ФБР в рамках расследования спецслужб.