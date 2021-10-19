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19.10.2021 19:33
Рубрика: В мире

Акции "Русала" обвалились на фоне обысков ФБР в доме Дерипаски

Текст: Анастасия Селиванова

Акции компании "Русал", которая составляет основу состояния бизнесмена Олега Дерипаски, упали почти на 7% на торгах Московской биржи 19 октября, акции En+ Group снизились в цене на 3,8%. Это произошло на фоне сообщений иностранных СМИ об обысках в одном из частных домов Вашингтона якобы принадлежащих бизнесмену.

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Об обыске сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителя спецслужб, причина пока не называется. "Да, мы можем подтвердить, что ФБР ведет санкционированную судом правоохранительную деятельность по данному адресу", - сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ФБР.

Дерипаска включен в "черный список" Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), при этом виза бизнесмена была аннулирована в США еще в 2006 году, уточняет "Интерфакс". В 2009 году Дерипаска дважды посетил Штаты по разрешению ФБР в рамках расследования спецслужб.

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