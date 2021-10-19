Аналитики оценили новые MacBook Pro

"Apple учла и исправила все недочеты и спорные моменты своих ноутбуков, которые появлялись с 2016 года. Впервые порты добавили, а не отобрали, улучшили охлаждение, убрали спорную сенсорную панель Touch Bar, улучшили камеру и уменьшили рамки дисплея", - говорит Елена Богатырева, сооснователь российского trade-in сервиса ДамПродам.

По ее словам, ноутбуки будут покупать те, кто прождал последние семь лет в ожидании чего-то абсолютно прорывного для работы.

"Это полная замена в первую очередь для 16-дюймового MacBook Pro, но это также замена и любого MacBook Pro. Его будут покупать разработчики, которым важна высокая мощность процессора и большой объем оперативной памяти. Также тем, кто монтирует видео, в том числе профессионалам - ведь для них важна мощность видеочипа. Архитекторы, 3D-дизайнеры и в целом индустрия разработки видеоигр выжмет максимум из вдвое, а в некоторых моделях вчетверо мощного видеочипа", - утверждает она.

Эксперт уверена, что ноутбуки в базовых конфигурациях будут брать и обычные люди, нуждающиеся в надежной рабочей машине с высокими характеристиками и качеством Apple.

Богатырева полагает, что новые яблочные процессоры - серьезный удар по Intel. "Реакция рынка последует быстро, и теперь нет никаких сомнений, что в 2022 году мы увидим ответы от других производителей и ноутбуков, и самих процессоров (Intel и AMD). Apple в очередной раз задрала планку ожиданий от целой категории устройств. Если ключевые утверждения с презентации оправдаются хотя бы на 80%, то можно будет смело говорить не просто о значительной эволюции, а даже революции Apple на всем рынке", - заключает она.

Директор программ-менеджмента Parallels Алекс Пацай полагает, что это была интересная презентация. "Наушники AirPods стали похожими на AirPods Pro и приобрели поддержку пространственного аудио, при этом не подорожали. Более дешевый тариф Apple Music для тех, кто просто просит Siri поиграть определенную музыку, - кажется, попытка убить сразу двух зайцев: сделать Apple Music еще доступней и популяризировать голосового ассистента Siri", - считает он.

Ведущий программы Вести.net Филипп Трофимов думает, что возвращение разъемов MagSafe, HDMI и слота для SD-карт памяти в Pro-версии ноутбуков - сильный шаг со стороны Apple. "Признавать свои ошибки - это достойно и признак сильной команды", - отмечает он.