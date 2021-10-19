Анна Нетребко отменила выступления в Венской опере

Причина - не вездесущий ковид, а необходимость сделать срочную операцию на правом плече.

"К сожалению, я вынуждена отменить мои выступления в "Набукко" в Венской государственной опере. Я много месяцев страдаю от изнурительной боли в плече, и мой доктор посоветовал мне срочно сделать операцию, а затем немедленно начать физическую реабилитацию, чтобы решить эту проблему", - передает ТАСС заявление оперной дивы.

Опера "Набукко" была запланирована в афише Венской оперы на 1,6,9 и 12 ноября. Как сообщает сайт Венской оперы, все билеты на все дни уже распроданы. Кто исполнит партию Абигайль в "Набукко", будет сообщено дополнительно в ближайшие дни.

Кстати

Еще одна дива, только поп-музыки, Селин Дион отменила концерт в Лас-Вегасе, запланированный на 5 ноября. По данным издания The Variety, у певицы прогрессируют мышечные спазмы, которые мешают выступать. Селин Дион уже попросила прощения за отмену концерта и пообещала вернуться на сцену как можно скорее.