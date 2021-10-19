Автокомпании все чаще предлагают покупать машины онлайн

Работающие в России автокомпании все чаще предлагают приобретать машины онлайн. Только этой осенью об открытии виртуальных шоурумов объявили в General Motors и Geely. Скорый запуск удаленного сервиса анонсировали в Genesis. А накануне стало известно, что в Сети появились электрокары Tesla. "РГ" выяснила, можно ли говорить о полной диджитализации российского авторынка.

Тема онлайн-продаж в России подогревается не только автобизнесом, готовым следовать веяниям времени. Покупатели все чаще обращают внимание на такой способ приобретения машин из-за его безопасности в пандемию и негативного опыта общения с дилерами. И дело даже не в мошенниках под вывесками автосалонов, которые завлекают неискушенных автолюбителей в шоурум скидками, а затем правдами, а чаще неправдами, принуждают к покупке втридорога.

Увы, теперь и официальные дилеры действуют едва ли не по тем же схемам. Из-за дефицита машин условия на рынке диктует продавец, и этому не спешат противостоять даже производители. В ответ на жалобы по поводу бешеных накруток к указанным в прайс-листах ценам в автокомпаниях обычно отвечают, что дилеры - самостоятельные юрлица и действуют якобы в рамках закона. В результате даже "бюджетные" Lada порой продают вдвое дороже изначальной стоимости за счет навязанного оборудования. "От "допов" вы можете отказаться, но наша цена останется", - этой фразой "прославился" менеджер одного из питерских салонов Lada, не зная, что покупатель ведет запись на видео.

Как сообщил "РГ" гендиректор ГК "Автодом" Андрей Ольховский, сейчас уже 99% новых автомобилей реализуются с "допами". Ранее доля продаж с накрутками составляла 20-30% в зависимости от бренда и его дефицитности.

Формально реакция со стороны производителей есть. Так, в Hyundai еще в конце 2020 года запустили онлайн-продажи напрямую от дистрибьютора. Сервис оказался востребованным, и вскоре дилеры направили в свою отраслевую ассоциацию коллективную жалобу. Дескать, потеря доходов грозит им закрытием. Впрочем, система работает не безупречно. В компании ссылаются на нехватку "живых" машин. И в итоге два-три десятка выставленных в онлайн-шоуруме автомобилей расходятся за... 10-12 секунд.

Фото: REUTERS

- Прямую продажу автомобиля на сегодня предлагают три бренда - Hyundai, Volkswagen и Chery. Однако существуют риски не получить выбранную комплектацию в срок по забронированной цене, так как в условиях дефицита новые авто регулярно дорожают. Кроме того, покупка у официального дилера дает возможность получить все необходимые услуги - страхование, кредитование, - одновременно с приобретением авто, - отмечает руководитель пресс-службы ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина.

Гендиректор сети Fresh Auto Денис Мигаль из недостатков онлайн-продаж у производителя выделяет неполный перечень дополнительных опций на сайте, так как "на создание полноценного каталога требуются время и деньги".

- Также возможности некоторых интернет-площадок ограничены выбором цвета кузова и салона, комплектации, что неприемлемо для клиентов премиум-класса, где уникальность деталей - главный критерий выбора. Ну и, конечно, клиент не может посмотреть схожий автомобиль другого производителя. Ему нужно выходить, искать другой сайт, - отмечает эксперт.

Независимые эксперты также полагают, что пока рано говорить о переходе авторынка в онлайн-среду. Да и потребители в большинстве своем не готовы приобретать машину, не "потрогав руками". Порой решение они принимают в процессе тест-драйва или просто сидя в салоне автомобиля. Остается нерешенной и проблема инструментария.

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- Электронные цифровые подписи не так распространены в России, а сервисы, предлагающие заключение сделок онлайн, законодательно не утверждены. Поэтому "живую" подпись под договором все-таки нужно поставить. Кроме того, не все до сих пор готовы оплачивать автомобиль с карточки просто на сайте. Непросто проходит и заключение договоров автокредитования, - сетует директор компании Gruzdev-Analyze Александр Груздев.

То есть пока большинство виртуальных шоурумов позволяют клиентам лишь выбрать и забронировать машину, но даже не избавляют от тех же "допов" и навязанных финансовых услуг.

Пока большинство виртуальных шоурумов вовсе не избавляют клиентов от навязываемых дилерами дополнительных услуг и компонентов

- Полноценных проектов онлайн-продаж автомобилей - единицы, и объем в таком канале не превышает пары процентов от общей реализации. В ближайшей перспективе такие продажи будут развиваться. Но пока это, скорее, высокотехнологичные решения "на вырост", дополнительная возможность для потребителей, которые привыкли к новому уровню взаимодействия с продавцами, и еще один способ для дилеров взаимодействовать с клиентами, - подчеркивает главный редактор журнала "АвтоБизнесРевю" Евгений Еськов.