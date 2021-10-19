Биржевая цена дизеля побила исторический рекорд

Оптовая цена межсезонного дизельного топлива по территориальному европейскому индексу выросла до 52 560 рублей за тонну, что стало историческим рекордом, следует из данных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТБ). Также растет в цене зимний дизель - тонна уже стоит 55 560 рублей.

"В дизельном сегменте продолжается процесс замещения летних сортов топлива на морозостойкие межсезонные и зимние сорта. При этом темпы наполнения зимними классами на 40% выше, чем год назад за тот же срок, - пишет независимый эксперт Виктор Костюков в бюллетене СПбМТСБ. - Так, с начала сентября по 15 октября на биржевых торгах реализовано топлива зимних классов 417 тысяч тонн против 294 тысяч тонн годом ранее. Объемы реализации летних и межсезонных сортов тоже выросли, но лишь на 18-20%".

Стоимость межсезонного и зимнего сортов дизеля дорожает с наступлением холодов на территории России, это закономерный сезонный фактор. Кроме того, учитывая, что половина производимого в стране дизеля экспортируется, между внешними и внутренними ценами есть корреляция. В Европе сейчас также растет спрос, и экспортный нетбэк подскочил за последнюю неделю на 4%. Колебания оптовых цен сглаживаются демпфером, а за обоснованностью роста цен на АЗС следит ФАС.