ЦБ РФ вновь призвал банки прекратить нарушать права потребителей

Банк России попросил банки до 30 ноября искоренить случаи нарушения прав потребителей финансовых услуг. Речь идет о мисселинге - недобросовестных продажах, когда информация о товаре или услуге искажается и покупатель вводится в заблуждение относительно необходимости их приобретения. Об этом говорится в релизе Национального совета финансового рынка, сообщает "Интерфакс".

В частности, Банк России обратил внимание на такие случаи мисселинга как: агрессивная продажа инвестиционных продуктов, неполное раскрытие информации о рисках и особенностях предлагаемых продуктов и введение клиентов в заблуждение относительно природы заключаемого договора.

ЦБ предупредил, что в случае сохранения жалоб на банки, регулятор будет проводить контрольные мероприятия и уже принуждать исправлять нарушения.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина напрямую заявила, что регулятор не удовлетворен поведением банков.