ЦБ выявил нарушения при заключении договоров ОСАГО

По мнению регулятора, автовладелец, предоставивший в страховую компанию все документы для заключения договора ОСАГО, должен иметь возможность купить полис незамедлительно. Страховщик не имеет права ему отказывать, ссылаясь на отсутствие полномочий у конкретного сотрудника в офисе. Об этом говорится в информационном письме Банка России.
В письме регулятор напомнил, что причиной для отказа в незамедлительном заключении договора ОСАГО могут быть ошибки в документах клиента или их неполный комплект, о чем страховщик должен сразу уведомить заявителя. Если же документы в порядке, а автомобилист готов оплатить полис, никаких отсрочек в его оформлении быть не должно. Закон требует, чтобы офисы страховщиков предоставляли эти услуги в рабочее время без каких-либо исключений.