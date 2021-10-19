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19.10.2021 11:37
Рубрика: Страхование

ЦБ выявил нарушения при заключении договоров ОСАГО

Текст: Анастасия Алексеевских
Банк России проанализировал жалобы потребителей при заключении договоров ОСАГО. Исследование ЦБ показало, что отдельные страховые компании отказываются продавать полис ОСАГО в день обращения гражданина из-за того, что заявление и комплект документов якобы приняты не уполномоченными на заключение договора сотрудниками. По мнению Банка России, такая практика является недопустимой. Регулятор уже применяет меры надзорного реагирования при выявлении подобных случаев. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ во вторник.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

По мнению регулятора, автовладелец, предоставивший в страховую компанию все документы для заключения договора ОСАГО, должен иметь возможность купить полис незамедлительно. Страховщик не имеет права ему отказывать, ссылаясь на отсутствие полномочий у конкретного сотрудника в офисе. Об этом говорится в информационном письме Банка России.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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В письме регулятор напомнил, что причиной для отказа в незамедлительном заключении договора ОСАГО могут быть ошибки в документах клиента или их неполный комплект, о чем страховщик должен сразу уведомить заявителя. Если же документы в порядке, а автомобилист готов оплатить полис, никаких отсрочек в его оформлении быть не должно. Закон требует, чтобы офисы страховщиков предоставляли эти услуги в рабочее время без каких-либо исключений.