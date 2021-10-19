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19.10.2021 14:06
Рубрика: В мире

Чешского президента хотят лишить его полномочий

Текст: Владимир Снегирев
Президент Чехии Милош Земан за те восемь лет, что он является главой государства, не раз подвергался нападкам со стороны своих политических оппонентов. Они обвиняли его в симпатиях к Москве и Пекину, недостаточной лояльности европейским ценностям, пристрастию к крепкому алкоголю и прочих "грехах", выступали с инициативами импичмента.
Фото: Darko Vojinovic/AP Фото: Darko Vojinovic/AP
Фото: Darko Vojinovic/AP

И вот - очередная атака на хозяина Пражского Града, причем теперь у противников президента появились невольные союзники в лице медиков. Дело в том, что 10 октября, сразу после встречи с премьером Андреем Бабишем, который прибыл в резиденцию для того, чтобы обсудить итоги состоявшихся парламентских выборов, Земан в тяжелом состоянии был госпитализирован в центральный военный госпиталь столицы. В официальных пресс-релизах диагноз обнародован не был, но и так все знали, что 77-летний политик давно страдает диабетом, невропатией нижних конечностей, частичной потерей слуха, а с весны передвигается исключительно на инвалидной коляске. Кроме того, как пишет местная пресса, недавно у него была обнаружена печеночная энцефалопатия.

Фото: EPA-EFE/STRINGER
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В минувшую пятницу глава верхней палаты чешского парламента Милош Выстрчил обратился к руководству госпиталя с письмом, в котором он просил дать заключение о состоянии здоровья Милоша Земана и о том, может ли тот исполнять свои президентские функции. В понедельник сенатор озвучил полученный от врачей ответ, суть которого сводится к тому, что по состоянию на сегодня здоровье главы государства не позволяет ему выполнять свои обязанности, что делать прогнозы относительно выздоровления затруднительно, а шансы на возвращение к работе маловероятны.

Теперь конституционной комиссии сената предстояло обсудить возможность применения 66-й статьи Конституции Чешской Республики, согласно которой президентские полномочия могут быть разделены между главой правительства и председателем нижней палаты парламента. Комиссия заседала в понедельник, 19 октября, и вынесла вердикт: Милош Земан должен быть лишен своих полномочий главы государства. Теперь это решение должно быть вынесено на одобрение сената, заседание которого назначено на четверг.

Следующий процедурный этап: достижение согласия депутатов нижней палаты, однако с этим, похоже, случится задержка, поскольку новый состав палаты впервые соберется лишь 8 ноября. Таким образом, еще по меньшей мере три недели не будет законных оснований лишить президента его власти.

И это не единственное препятствие. В Чехии налицо опасность нового социально-политического кризиса. Далеко не всем - и представителям властных элит, и рядовым избирателям - нравится идея лишения полномочий больного президента. В этой связи вспоминают исторические аналогии, например, возглавлявших Чехословакию и Чехию Эдварда Бенеша и Вацлава Гавела, которые также страдали серьезными заболеваниями, но оставались на своих постах. Сторонники Земана называют все происходящее сегодня "политическими играми".

Состоявшиеся на днях парламентские выборы продемонстрировали раскол общества, а продолжающийся в связи с пандемией экономический кризис, инфляция, растущая безработица ставят перед новым правительством (его еще предстоит сформировать и провести через парламент) целый ряд трудных задач.

Также надо иметь в виду, что лишение полномочий не означает отстранение президента от должности. Возможно, на Земана будет оказано давление с тем, чтобы он сам, добровольно подал в отставку. Однако во всех подобных ситуациях прежде он категорически отвергал такой вариант. Кроме того, в Конституции не прописана процедура возвращения полномочий в том случае, если врачи позволят главе государства вернуться к исполнению своих обязанностей.

В мире Европа Чехия

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