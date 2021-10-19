Чешского президента хотят лишить его полномочий

Президент Чехии Милош Земан за те восемь лет, что он является главой государства, не раз подвергался нападкам со стороны своих политических оппонентов. Они обвиняли его в симпатиях к Москве и Пекину, недостаточной лояльности европейским ценностям, пристрастию к крепкому алкоголю и прочих "грехах", выступали с инициативами импичмента.

И вот - очередная атака на хозяина Пражского Града, причем теперь у противников президента появились невольные союзники в лице медиков. Дело в том, что 10 октября, сразу после встречи с премьером Андреем Бабишем, который прибыл в резиденцию для того, чтобы обсудить итоги состоявшихся парламентских выборов, Земан в тяжелом состоянии был госпитализирован в центральный военный госпиталь столицы. В официальных пресс-релизах диагноз обнародован не был, но и так все знали, что 77-летний политик давно страдает диабетом, невропатией нижних конечностей, частичной потерей слуха, а с весны передвигается исключительно на инвалидной коляске. Кроме того, как пишет местная пресса, недавно у него была обнаружена печеночная энцефалопатия.

В минувшую пятницу глава верхней палаты чешского парламента Милош Выстрчил обратился к руководству госпиталя с письмом, в котором он просил дать заключение о состоянии здоровья Милоша Земана и о том, может ли тот исполнять свои президентские функции. В понедельник сенатор озвучил полученный от врачей ответ, суть которого сводится к тому, что по состоянию на сегодня здоровье главы государства не позволяет ему выполнять свои обязанности, что делать прогнозы относительно выздоровления затруднительно, а шансы на возвращение к работе маловероятны.

Теперь конституционной комиссии сената предстояло обсудить возможность применения 66-й статьи Конституции Чешской Республики, согласно которой президентские полномочия могут быть разделены между главой правительства и председателем нижней палаты парламента. Комиссия заседала в понедельник, 19 октября, и вынесла вердикт: Милош Земан должен быть лишен своих полномочий главы государства. Теперь это решение должно быть вынесено на одобрение сената, заседание которого назначено на четверг.

Следующий процедурный этап: достижение согласия депутатов нижней палаты, однако с этим, похоже, случится задержка, поскольку новый состав палаты впервые соберется лишь 8 ноября. Таким образом, еще по меньшей мере три недели не будет законных оснований лишить президента его власти.

И это не единственное препятствие. В Чехии налицо опасность нового социально-политического кризиса. Далеко не всем - и представителям властных элит, и рядовым избирателям - нравится идея лишения полномочий больного президента. В этой связи вспоминают исторические аналогии, например, возглавлявших Чехословакию и Чехию Эдварда Бенеша и Вацлава Гавела, которые также страдали серьезными заболеваниями, но оставались на своих постах. Сторонники Земана называют все происходящее сегодня "политическими играми".

Состоявшиеся на днях парламентские выборы продемонстрировали раскол общества, а продолжающийся в связи с пандемией экономический кризис, инфляция, растущая безработица ставят перед новым правительством (его еще предстоит сформировать и провести через парламент) целый ряд трудных задач.

Также надо иметь в виду, что лишение полномочий не означает отстранение президента от должности. Возможно, на Земана будет оказано давление с тем, чтобы он сам, добровольно подал в отставку. Однако во всех подобных ситуациях прежде он категорически отвергал такой вариант. Кроме того, в Конституции не прописана процедура возвращения полномочий в том случае, если врачи позволят главе государства вернуться к исполнению своих обязанностей.