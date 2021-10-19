Число DDoS-атак в 2021 году на российские компании выросло в 2,5 раза

За январь-сентябрь 2021 года число DDoS-атак на российские компании увеличилось в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Главным образом хакеры атаковали банки, а также предприятия онлайн-торговли. Это следует из отчета "Ростелекома", который был подготовлен на основе данных об атаках, наблюдаемых и нейтрализуемых на сети провайдера.

По данным "Ростелекома", доля атак на организации, расположенные в Москве, составила 60% от общего числа инцидентов. Доли остальных регионов не превышают 7%. Также столица лидирует по средней мощности DDoS-атак, которая оставляет более 70 Гбит/с.

В отчетный период количество DDoS-атак на банки (в том числе из ТОП-20) увеличилось в 3,5 раза, однако почти 90% из них произошли в сентябре.

"Также в центре внимания хакеров осталась онлайн-торговля: число DDoS-атак в этом сегменте выросло на 20% за отчетный период", - указали в "Ростелекоме".

Третьей отраслью, которая показала очевидный рост (на 17%), по данным компании, стал госсектор. В частности, в два раза увеличилось число DDoS-атак в августе и сентябре в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.