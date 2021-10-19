Дешевый конкурент BMW 7 Series и Mercedes S-Class от корейцев обнажил салон

Компания Genesis начинает тестировать новое поколение G90 - флагманского седана, который выступает альтернативой высшему эшелону немецкой тройки. The KCB опубликовал фото прототипа автомобиля, в том числе снимки салона.

Переднюю часть G90 засветил впервые. Камуфляжная плёнка скрывает нюансы, а прошлый рестайлинг с характерным признаком Quad Lamp (фары, разделённые на четыре составляющие - по две полосы с каждой стороны) и вовсе осложняет идентификацию модели.

Тем не менее, головная оптика у прототипа уже новая, как у последних моделей бренда: это выдают продолжающиеся полосы на крыльях, которые на нынешней версии являются воздуховодами, а на прототипе - световыми элементами. Определённо можно говорить о том, что тестовый прототип имеет другой дизайн дефлекторов в нижней части бампера.

Самые внимательные заметят, что в передней части появилось больше датчиков, и это не случайно: новому G90 прочат технологии автономного вождения третьего уровня.

Полностью же выкупает в прототипе новое поколение Genesis G90 пересмотренный салон с цифровой приборной панелью, неприкрытой козырьком, сенсорным блоком управления климатом, новым дизайном рулевого колеса, в котором не нашлось места многоспицевости.

В России цены на Genesis G90 начинаются от 6 835 000 рублей за версию с 309-сильным "атмосферником" 3.8 GDI, от 7 500 000 рублей за авто с турбированным 3.3 T-GDI с отдачей 370 л.с. и от 8 115 000 рублей за седан с топовым мотором V8 мощностью 413 л.с.

Премьера нового поколения Genesis G90 состоится в 2022 году.