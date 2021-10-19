Диетолог назвала идеальные продукты для ужина

Идеальный с точки зрения питательности и пользы для организма ужин должен состоять из хумуса и бобовых.

В их составе есть микронутриенты, легкоусвояемые белки, пищевые волокна и пектины. Растительные продукты благотворно влияют на микрофлору пищеварительной системы.

Благодаря нерастворимым волокнам, медленным углеводам и протеину насыщение после ужина длится долго, пищеварение нормализуется, рассказала РИА Новости диетолог Елена Тай.

Также бобовые, в отличие от того же картофеля, имеют низкий гликемический индекс, а это помогает держать вес в норме и снижает общую калорийность блюда. Этими полезными свойствами, в частности, обладают горох, чечевица и фасоль.

Как уже писала "РГ", некоторые специалисты рекомендуют употреблять белок в каждый прием пищи. Это способствует сохранению или даже набору мышечной массы, а не жировой ткани. А вот количество углеводов, в том числе каш, лучше сократить.