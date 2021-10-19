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19.10.2021 13:00
Рубрика: Легковые авто

Эксперт: 98% новых машин сейчас реализуются с "допами"

Текст: Александр Чупров
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Как рассказал "РГ" генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский, 99% новых машин сейчас реализуются с "допами", и клиент практически не может отказаться от них, поскольку они уже установлены на автомобиль.

Фото: Борис Захаров
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При этом ранее с дополнительными опциями продавалось порядка 20-30% машин в зависимости от бренда и его дефицитности. Также "допы", как правило, устанавливались на новые модели, которые только поступали в продажу.

"В массовом сегменте, где преобладают фиксированные комплектации, наибольший спрос на доукомплектование автомобилей базовыми вещами: коврики, брызговики, сигнализации и т.д. В премиум-сегменте, где можно заказать автомобиль "под себя", больше запрос на персонализацию. Покупка автомобиля в России для большинства клиентов - это событие. И спрос на персонализацию и дооснащение остается очень высоким", - отмечает, в свою очередь, генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.