Эксперт: 98% новых машин сейчас реализуются с "допами"

Как рассказал "РГ" генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский, 99% новых машин сейчас реализуются с "допами", и клиент практически не может отказаться от них, поскольку они уже установлены на автомобиль.

При этом ранее с дополнительными опциями продавалось порядка 20-30% машин в зависимости от бренда и его дефицитности. Также "допы", как правило, устанавливались на новые модели, которые только поступали в продажу.

"В массовом сегменте, где преобладают фиксированные комплектации, наибольший спрос на доукомплектование автомобилей базовыми вещами: коврики, брызговики, сигнализации и т.д. В премиум-сегменте, где можно заказать автомобиль "под себя", больше запрос на персонализацию. Покупка автомобиля в России для большинства клиентов - это событие. И спрос на персонализацию и дооснащение остается очень высоким", - отмечает, в свою очередь, генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.