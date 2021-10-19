Россиян предупредили о подорожании новогодних туров по стране

В период новогодних каникул стоимость отдыха на курортах и в отелях в России может вырасти в среднем на 10 процентов. Наибольшей популярностью у туристов пользуются курорты Крыма и Краснодарского края.

"Мы фиксируем, что рост цен произошел повсеместно. Если говорить не только о топовых направлениях таких, как Сочи и Красная Поляна, а пытаться представить всю нашу обширную географию, то я бы сказал, что цены подросли от прошлого года в среднем процентов на 10 процентов", - цитирует РИА Новости руководителя комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илью Уманского.

По его словам, рост цен в Сочи колеблется в пределах 15-18 процентов. Несколько выделяется от общей картины Крым, где ввиду более ограниченного зимнего предложения рост цен составляет около 10-15 процентов.

Между тем, по мнению эксперта, еще не все отели сформулировали свои новогодние предложения, поэтому о полноценном выборе места для отдыха зимой можно будет говорить позже.

"Люди находятся в ожидании, опасения ограничительных мер не вселяют уверенности у туристов в планировании поездок заранее, поэтому такая глубина продаж. Ближе к ноябрю ситуация будет восстанавливаться, и спрос будет восстанавливаться. Некоторые категории, как горные лыжи, раскупаются, на другие направления пока спрос недостаточно активен", - отметил Уманский.

Кстати

На горнолыжных курортах Карачаево-Черкесии занятость гостиничного фонда на Новый год и зимние каникулы уже составила 95 процентов. При этом ценник подорожал на 20 процентов. В республике планируют, что до конца 2021 года регион посетят 1,7 миллиона туристов.