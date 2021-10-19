Новости

Предложение новостроек за месяц выросло на 38% 16:40
В ГИБДД рассказали, в какой день недели чаще всего люди гибнут на дорогах 16:23
Лавров назвал фантазиями заявления Киева о встрече Зеленского и Путина 16:17
В России появится единый телекоммуникационный рейтинг регионов 15:59
Путин поручил подготовить план реализации транспортной стратегии 15:57
Минтранс: 80% пассажиров к 2035 году будут ездить по биометрии 15:56
Мурашко назвал регионы, где самая сложная ситуация с COVID-19 15:48
Глава Крыма ушел в отпуск впервые за три года 15:45
Россиян предупредили о подорожании новогодних туров по стране 15:44
Путин обсудит с правительством ситуацию с коронавирусом 15:41
Путин призвал к большей доступности малой авиации для граждан 15:35
Во Владимирской области ввели QR-коды для массовых мероприятий 15:35
Директор Большого театра Владимир Урин госпитализирован 15:34
В Тюменской области ввели обязательную вакцинацию 15:26
Путин примет участие в G20 по видеосвязи из-за ситуации с коронавирусом 15:25
Стала известна предварительная причина смерти 9-летней девочки в Вологде 15:17
"Победа" откроет рейсы на курорты Египта до конца года 15:17
Роспатент выдал 17 патентов на разработки вакцины с начала пандемии 15:13
Мурашко: 55 регионов показывают хорошие темпы вакцинации 14:58
Попова: Уровень вакцинации от гриппа оставляет желать лучшего 14:52
Мурашко рассказал о ситуации с поддельными сертификатами о вакцинации 14:29
Премьер Польши предвидит энергетический кризис в Европе 14:24
Мишустин поддержал предложение ввести нерабочие дни 14:20
На курортах КЧР вводится система QR-кодов о вакцинации от COVID-19 14:17
Песков рассказал о проверках сообщений о пытках в колониях 14:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 15:44

Россиян предупредили о подорожании новогодних туров по стране

Текст: Николай Грищенко

В период новогодних каникул стоимость отдыха на курортах и в отелях в России может вырасти в среднем на 10 процентов. Наибольшей популярностью у туристов пользуются курорты Крыма и Краснодарского края.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Зимний курортный сезон: новинки, скидки, цены и пляжи

"Мы фиксируем, что рост цен произошел повсеместно. Если говорить не только о топовых направлениях таких, как Сочи и Красная Поляна, а пытаться представить всю нашу обширную географию, то я бы сказал, что цены подросли от прошлого года в среднем процентов на 10 процентов", - цитирует РИА Новости руководителя комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илью Уманского.

По его словам, рост цен в Сочи колеблется в пределах 15-18 процентов. Несколько выделяется от общей картины Крым, где ввиду более ограниченного зимнего предложения рост цен составляет около 10-15 процентов.

Между тем, по мнению эксперта, еще не все отели сформулировали свои новогодние предложения, поэтому о полноценном выборе места для отдыха зимой можно будет говорить позже.

"Люди находятся в ожидании, опасения ограничительных мер не вселяют уверенности у туристов в планировании поездок заранее, поэтому такая глубина продаж. Ближе к ноябрю ситуация будет восстанавливаться, и спрос будет восстанавливаться. Некоторые категории, как горные лыжи, раскупаются, на другие направления пока спрос недостаточно активен", - отметил Уманский.

Кстати

На горнолыжных курортах Карачаево-Черкесии занятость гостиничного фонда на Новый год и зимние каникулы уже составила 95 процентов. При этом ценник подорожал на 20 процентов. В республике планируют, что до конца 2021 года регион посетят 1,7 миллиона туристов.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым СКФО Кабардино-Балкария Отдых и туризм в России Новый год Развитие туризма в России

Главное сегодня

QR-коды и нерабочие дни: Новые меры по борьбе с пандемией - главное
Мурашко назвал регионы, где самая сложная ситуация с COVID-19
Мишустин дополнительно выделил более 28 млрд рублей на поддержку семей
В Совфеде оценили призыв Эрдогана пересмотреть структуру Совбеза ООН
Роскомнадзор сообщил, когда снимет ограничения с Twitter