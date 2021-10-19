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19.10.2021 08:08
Рубрика: Легковые авто

Электромобили Tesla начали продавать в России онлайн

Текст: Юрий Зубко
Фото: EPA/TESLA Фото: EPA/TESLA
Фото: EPA/TESLA

СберАвто, сервис для покупки и продажи автомобили онлайн, объявил о старте продаж электромобилей Tesla. Пользователям доступны как новые машины, так и с пробегом, прошедшие необходимые таможенные процедуры. На автомобили уже установлена система Эра-Глонасс и загружена последняя версия программного обеспечения с поддержкой русского языка.

Фото: Tesla/Handout via REUTERS
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Можно приобрести Tesla Model 3, Tesla Model Y, а также Tesla Model X, которая появится в сервисе на последней неделе октября.

Пользователям доступен эксклюзивный сток автомобилей в наличии и по финальным ценам: ждать поставки или завершения таможенных процедур не нужно. Жителям Москвы автомобиль доставят в день покупки. В дальнейшем у пользователей будет возможность сделать предзаказ на конкретную модель и комплектацию.

На первом этапе проекта пользователям будут доступны несколько версий и комплектаций автомобилей. Так, Tesla Model 3 представлена в сервисе в двух комплектациях: Standard Range Plus мощностью 296 л. с., задним приводом, запасом хода 448 км и Long Range с полным приводом, мощностью 367 л. с. и запасом хода 614 км.

Tesla Model Y доступна в комплектации Long Range Dual Motor, в белом цвете. Ключевые характеристики модели - полный привод, запас хода 460 км, мощность 350 л.с. Автомобиль Tesla Model X пользователи смогут приобрести в комплектации Tesla Performance Ludicrous, с полным приводом и запасом хода в 548 км.

В дальнейшем в сервисе появится больше моделей в различных комплектациях.

#Tesla