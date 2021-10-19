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19.10.2021 18:01
Рубрика: Китай

Энергокризис в Китае грозит остановить мировой автопром

Текст: Александра Воздвиженская
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Правительство Китая в принудительном порядке остановило более половины заводов по производству магния до конца этого года, а вторую половину обязала двое снизить мощности для экономии ресурсов и электроэнергии. Это вызвало резкий рост цен на металл, а вкупе с дефицитом микрочипов это может остановить автомобильную промышленность по всему миру уже в этом году, пишет Financial Times.

Фото: iStock
К чему приведет сложившийся дефицит чипов в автопроме

Около 87% мирового производства магния приходится на Китай, округ Юйлинь. Этот металл жизненно необходим автомобильной промышленности для производства различных компонентов. В сплаве с алюминием он присутствует везде - от топливных баков до рам сидений и легкосплавных дисков. При этом производство магния крайне энергоемко: на одну тонну металла уходит 35-40 мегаватт-часов энергии, а хранение предусмотрено только в течение трех месяцев ввиду скорого окисления.

Острая нехватка магния уже подняла стоимость тонны до рекордных 9000 долларов. Крупнейший импортер - Европа, на ее долю приходится 45% всего ввезенного металла из Китая, поэтому под угрозой находится, в первую очередь, европейский автопром. Немецкая отраслевая ассоциация WV Metalle уже предупредила, что текущих запасов магния в Германии и по всей Европе хватит лишь на несколько недель.