Энергокризис в Китае грозит остановить мировой автопром

Правительство Китая в принудительном порядке остановило более половины заводов по производству магния до конца этого года, а вторую половину обязала двое снизить мощности для экономии ресурсов и электроэнергии. Это вызвало резкий рост цен на металл, а вкупе с дефицитом микрочипов это может остановить автомобильную промышленность по всему миру уже в этом году, пишет Financial Times.

Около 87% мирового производства магния приходится на Китай, округ Юйлинь. Этот металл жизненно необходим автомобильной промышленности для производства различных компонентов. В сплаве с алюминием он присутствует везде - от топливных баков до рам сидений и легкосплавных дисков. При этом производство магния крайне энергоемко: на одну тонну металла уходит 35-40 мегаватт-часов энергии, а хранение предусмотрено только в течение трех месяцев ввиду скорого окисления.

Острая нехватка магния уже подняла стоимость тонны до рекордных 9000 долларов. Крупнейший импортер - Европа, на ее долю приходится 45% всего ввезенного металла из Китая, поэтому под угрозой находится, в первую очередь, европейский автопром. Немецкая отраслевая ассоциация WV Metalle уже предупредила, что текущих запасов магния в Германии и по всей Европе хватит лишь на несколько недель.