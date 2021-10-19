Genesis GV70: лучший корейский кроссовер?

Модельный ряд Genesis стремительно разрастается. Вслед за GV80 - первым кроссовером премиум-бренда - до России добрался среднеразмерный SUV, который получил название GV70. "РГ" одной из первых познакомилась с новой моделью.

Как снаружи

Как и другие модели Genesis, GV70 имеет характерную пятиугольную решетку радиатора и двухэтажную оптику. Так что в новом SUV быстро узнаются фамильные черты корейского бренда. Силуэт у кроссовера купе-образный - с необычным решением задних стоек и треугольными задними окнами, подчеркивающими стремительный силуэт.

Есть и версия GV70 Sport, которую отличает более агрессивный облик. У такого автомобиля спойлер на пятой двери, круглые патрубки выпускной системы и аэродинамически развитые бамперы, а также 21-дюймовые диски. Вместо хромиро­ванных вставок на кузове применена отделка черным глянцем.

Вживую новый кроссовер смотрится очень симпатично, но надо сказать, что многое зависит от цвета. У нас на тесте были темно-зеленые, белые и черные машины. Вот первый кроссовер понравился больше всего - выглядит эффектно.

Сзади GV70 очень похож на Porsche Macan. Фото: Пресс-служба Genesis

В нашей стране автомобиль предлагают в 13 вариантах окраски кузова. Палитра включает пять цветов "металлик" (Vik Black, Savile Silver, Royal Blue, Carbon Metal и Mauna Red) и один цвет "неметаллик" (Alta White). Также за доплату покупателям доступны четыре матовые эмали (Melbourne Grey, Matterhorn White, Brunswick Green и Veneto Burgundy) и два цвета "перламутр".

Как внутри

Хромированная вставка, идущая вдоль узких вентиляционных отверстий по периметру салона, новый тип интерьерной подсветки, минимальное количество кнопок и круглый селектор системы Shift-By-Wire, схожий по фактуре с огранённым драгоценным камнем - главные особенности интерьера. Фото: Пресс-служба Genesis

Естественно, что интерьер GV70 имеет много общего с другими моделями Genesis, но и своих особенностей здесь хватает. Например, вставка в форме овала, которая занимает центральное место на передней панели. В ней расположены клавиши настройки кресел и блок климат-контроля. Как минимум - выглядит очень необычно.

3D-приборная панель с 12,3-дюймовым дисплеем. Встроенные камеры отслеживают направление взгляда водителя и адаптируют изображение, чтобы при любом угле зрения картинка сохраняла четкость и насыщенность цветов. Фото: Пресс-служба Genesis

Тачскрин с диагональю 14,5 дюймов входит уже в базовое оснащение модели. Фото: Пресс-служба Genesis

Над панелью находится сенсорный 14,5 дюймовый экран мультимедийной системы, а на массивный центральный тоннель вынесены два шайбо­образных селектора для переключения передач и управлением мультимедиа. Из других "фишек" - двухспицевый руль, виртуальная приборка, атмосферная подсветка интерьера. Версию Sport отличают элементы интерьера из карбона, комбинированная отделка и кожа Nappa, металлические накладки на педали и трехспицовое рулевое колесо.

По качеству исполнения - никаких вопросов. Везде нежная кожа, замша и минимум пластика. Плюс корейцам удалось найти баланс: достаточно как физических клавиш, так и новомодных сенсоров.

Фото: Пресс-служба Genesis

Найди удобное для себя положение водительского кресла не составит труда - оно регулируется по 18 параметрам для поддержки поясничного отдела, спины и шеи. Сиденье обеспечивает боковую поддержку, а также поддержку шейного отдела, подстраиваясь под скоростной режим или выбранный режим управления.

Сзади места достаточно только для двоих. Фото: Пресс-служба Genesis

Но вот к оснащению галерки никаких вопросов нет. Фото: Пресс-служба Genesis

Спереди места вполне достаточно, а вот сзади со свободным пространством все не так хорошо. Честно говоря, в дальнюю дорогу втроем отправляться не советовал бы - вряд ли такой вояж вашим пассажирам на галерке уж очень бы понравится. Даже мне - человеку со среднестатистическим ростом 177 см - отчетливо не хватало места в коленях. Чего уж говорить о куда более рослых седоках. С другой стороны, на втором ряду предусмотрена собственная зона климата, вентиляция и обогрев сидений, и USB.

Объем багажника Genesis составляет 542 л, но погрузочная высота великовата. Фото: Пресс-служба Genesis

Как едет

На вершине моторной линейки GV60 расположился 3,5-литровый наддувный агрегат V6, выдающий 379 лошадиных сил. Фото: Пресс-служба Genesis

В России для GV70 предусмотрены турбированный бензиновый двигатель 2.5 литра мощностью 249 л.с. и 199-сильный дизель 2.2 литра. Самый мощный 379-сильный 3.5 T-GDI - прерогатива топовых версий Sport и Ultimate. Все силовые агрегаты без исключения работают в паре с 8-ступенчатым "автоматом" и с системой полного привода.

Наше знакомство с новым кроссовером началось с самого топового мотора. 379 л.с. и 530 Нм позволяют разгонять автомобиль до "сотни" за 5,1 секунды. Очень неплохой результат. И с этим мотором он даже быстрее своего старшего брата GV80 (хотя понятно, что все дело в весе, флагманский SUV просто тяжелее). Нажал на педаль - и уехал. Ну и такой Genesis вполне может соревноваться в динамике и с "немецкой тройкой". Другое дело, что расход, конечно, большой: в среднем цикле бортовой компьютер показал нам цифру в 16 литров. Хотя стоит все-таки оговориться, что мы ни в чем себе не отказывали.

Кстати, в GV70 дебютировал режим Sport+, в котором коробка почти не опускает обороты двигателя ниже 4500-5000 оборотов. Кроссовер сразу становится ощутимо жестче и собраннее, руль тяжелеет. Так что выбор режима движения здесь не для галочки.

При этом в плане управляемости - это очень комфортный и приятный автомобиль. Обратная связь достаточно прозрачна, чтобы весьма активно проходить повороты. Но есть и минусы - подвеска не любит поперечные стыки и неровности с острыми краями.

Некоторые коллеги отмечали, что дизель (2.2 литра) очень уж шумноват. Признаюсь честно, этого не заметил. Дизель как дизель. И впечатление от него такое же - обычное. Да, он неплохо стартует и уверенно набирает ход до 120-130 км/ч. Дальше же мотор ожидаемо сникает. Так что такой вариант подойдет тем, для кого динамика не на первом месте.

Машину с двигателем 2.5 литра попробовать в деле не удалось. Так что испытаем такой кроссовер уже в московских условиях.

Говорить о внедорожных качествах этого SUV смысла никакого нет. Аккуратно проехать по грунтовке до дачи GV70, конечно, сможет. Но его клиренс в 185 мм и низко расположенные бамперы намекают на то, что рисковать за пределами асфальта точно не стоит.

Система заранее распознает неровности через пережнюю камеру и уменьшает удары и толчки за счет управления демпфирующей силой электронно-управлемой подвески ECS. Фото: Пресс-служба Genesis

Ну и естественно, что новый автомобиль получил целую россыпь систем помощи водителю. Например, интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop & Go, ассистент движения по шоссе с функцией удержания в полосе, а также систему предупреждения столкновений, в том числе на перекрестках, в слепых зонах и при движении задним ходом.

Автомобиль получил систему выбора режимов езды Multi Terrain Control. Среди доступных вариантов: "грязь", "снег", "песок". Фото: Пресс-служба Genesis

Для модели также предусмотрен сканер отпечатка пальцев. Он расположен под кнопкой запуска двигателя и упрощает пользование сразу несколькими системами.

Фото: Пресс-служба Genesis.

Идентификацией по пальцу можно запускать двигатель, "вызывать" индивидуальные настройки положения руля и сидений, а также активировать приватный режим медиасистемы под названием Valet (в таком случае на экран не выводятся телефонная книга и домашний адрес владельца).

Фото: Пресс-служба Genesis

Ну и сервисы Genesis Connected Services - телематика. Владелец GV70 может получать важную информацию об автомобиле прямо на экране своего смартфона и дистанционно управлять целым рядом функций. К примеру, запустить двигатель автомобиля, прогреть или охладить салон, заблокировать и разблокировать двери, а также открыть и закрыть окна.

В дальних поездках телематические сервисы Genesis Connected Services позволят получать в реальном времени информацию о загруженности дорог, прогнозе погоды, местоположении ближайших АЗС и мест для отдыха. Также хозяин GV70 может в удаленном режиме провести диагностику систем автомобиля и получить информацию о неисправностях, найти автомобиль на парковке и посмотреть изображение с камер кругового обзора.

Все это бесплатно на три года с момента покупки машины.

Что в итоге

Такой стильный дизайн колесных дисков - прерогатива версии Sport. Фото: Пресс-служба Genesis

За шесть месяцев этого года марка реализовала в нашей стране 1335 автомобилей. На первом месте по продажам GV80 (россияне купили 853 кроссовера), на втором - G80 (292 седана). Это на 99% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так что появление GV70 вполне ожидаемо и понятно.

Ну и отрадно, что в итоге новая модель не разочаровала: у Genesis получился очень симпатичный, приятный и комфортный кроссовер. Его вполне можно назвать и самым лучшим корейским SUV, если вам не так важно большое количество жизненного пространства сзади (для этого есть GV80).

В Genesis не скрывают, что наш рынок для них один из ключевых (после Китая и США). Так что кардинальное обновление модельного ряда никого не должно удивлять (в следующем году, например, до нас должен добраться и обновленный G90).

Фото: Пресс-служба Genesis

Цена самого доступного Genesis GV70 - 4 150 000 рублей. В базовой версии есть двухзонный климат-контроль, мультимедиа с экраном 14.5 дюйма и девятью динамиками, 10 подушек безопасности, подогрев передних сидений, водительское кресло с электрической регулировкой, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, телематический комплекс Genesis Connected Services, а также приборная панель с цветным дисплеем 8 дюймов.

GV70 Sport стоит 5 850 000 рублей, а кроссовер в самой дорогой комплектации Ultimate - 6 150 000 рублей.

Если сравнивать с конкурентами, то GV70 выглядит привлекательно на фоне основных соперников. Например, цена BMW X4 - от 4 850 000 рублей, Mercedes GLC Coupe - от 5 280 000 рублей (на 460 тысяч дешевле стоит обычный GLC), ценник на Audi Q5 Sportback стартует от 5 062 500 рублей (не купеобразный "ку-пятый" можно купить от 4 445 000 рублей).

Ну и это понятно. Genesis нет такой истории, как у основных соперников. Поэтому приходится демпинговать. Хотя по качеству исполнения уже сейчас вопросов не так и много.