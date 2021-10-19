Google анонсировала новые смартфоны Pixel

Google представила новые флагманские Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Трансляция мероприятия проходила на YouTube-канале компании.

Стоит отметить, что предварительный анонс новинок состоялся в августе этого года.

Тогда компания раскрыла, что новые смартфоны будут работать на мобильном процессоре собственного производства - Tensor. Кроме того, в компании заявили, что встроят специальный модуль для операций с ИИ и модуль безопасности.

В этот раз раскрыли подробные характеристики. Смартфоны получили необычный дизайн - задняя крышка разделена горизонтальной черной полоской, где установлен блок камер. Крышки же могут быть желтого, белого, серого, черного и оранжевого цвета в случае со старшей моделью и зеленого, черного, персикового, серого в младшей.

Pixel 6 получил дисплей 6,4 дюйма, Pixel 6 Pro - 6,7 дюймов. И в том, и в другом случае установлены OLED-экраны. При этом разрешение дисплея в Pixel 6 всего 1080p, что по флагманским меркам достаточно немного. В свою очередь у Pixel 6 Pro разрешение - 1440p, частота обновления экрана варьируется от 10 до 120 Гц в зависимости от выполняемых задач.

Фронтальные камеры новинок тоже отличаются - если у младшей модели она 8 мегапикселей, то у старшей - 11,1 мегапикселя. В Pixel 6 основная камера двойная - широкоугольный модуль на 50 мегапикселей и ультраширик на 12, Pixel 6 Pro отличается наличием телефотообъектива на 48 мегапикселей с четырехкратным оптическим зумом. Аппараты могут снимать видео в разрешении вплоть до 4К с частотой 60 кадров в секунду.

Pixel 6 Pro получил 12 Гб оперативной и до 512 Гб встроенной памяти, обычная "шестерка" - до 256 Гб встроенной и 8 Гб оперативной памяти. Емкость аккумулятора новинок - 4614 и 5004 мАч. Поддерживается быстрая зарядка. Стоимость младшей модели - 599 долларов, а старшей - 899 долларов.

"Я думаю, что новые Pixel будут продаваться не очень хорошо, предпосылок к обратному нет. Предыдущее поколение продавалось так себе", - говорит Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group.

Но несмотря на это, начало продаж будет сопровождаться ажиотажем, который вызван проблемой с производством чипов на рынке электроники, добавляет аналитик. "Это дорогие модели, их цена стартует от 599 долларов, говорить о том, что они будут продаваться хорошо, не приходится. В России их официально не будет".