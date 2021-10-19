Указ губернатора Ивановской области от 19 октября 2021 года № 140-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом динамики санитарно-эпидемиологической ситуации постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. В подпункте 11.1 пункта 11:

1.1. В подпункте "а" слова "и цирка" исключить.

1.2. Подпункт "б" признать утратившим силу.

1.3. Приостановить действие подпункта "д" в период с 25.10.2021 по 07.11.2021 (включительно).

2. Дополнить пунктами 19 и 20 следующего содержания:

"19. Руководителям организаций, в том числе частных, расположенных на территории Ивановской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, установить в период с 25.10.2021 по 07.11.2021 (включительно) каникулы для обучающихся всех классов общеобразовательных организаций.

20. Департаменту образования Ивановской области, главам городских округов и муниципальных районов Ивановской области, индивидуальным предпринимателям, руководителям организаций, в том числе частных, расположенных на территории Ивановской области, на период каникул обучающихся (с 25.10.2021 по 07.11.2021 (включительно)):

20.1. Осуществлять проведение занятий в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей, программ спортивной подготовки и физкультурно-оздоровительных программ (тренировок) для детей на базе специализированных объектов физической культуры и спорта, проведение организованного временного досуга детей исключительно с применением технологии опосредованного (на расстоянии) взаимодействия детей и педагогических работников (тренеров), в том числе электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Ограничения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, не распространяются на проведение:

тренировок членов сборных команд Ивановской области и Российской Федерации; занятий победителей и призеров регионального этапа олимпиад и иных интеллектуальных, творческих конкурсов, мероприятий, включенных в перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 715 "Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2020/21 учебный год", которые осуществляют подготовку к участию во всероссийском и международном этапах указанных олимпиад и иных интеллектуальных, творческих конкурсов и мероприятий;

занятий с детьми дошкольного возраста, проводимых на базе организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, воспитанниками которых они являются.

20.2. Исключить проведение праздничных мероприятий для детей в здании и на территории общеобразовательных организаций, организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, организаций, осуществляющих спортивную подготовку, предоставляющих физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, услуги по организации временного досуга детей, а также иных организаций.".

3. Пункт 22 дополнить подпунктом 22.3 следующего содержания:

"22.3. Принять меры по реализации в период с 25.10.2021 по 07.11.2021 (включительно) образовательных программ высшего образования, среднего профессионального образования с использованием технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







