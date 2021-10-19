Кандидатам в водители добавят часов

Кандидатам в водители предложат учиться самостоятельно, сократят количество часов вождения на площадке, количество часов вождения в городе сохранят. Подготовлен проект новой примерной программы подготовки водителей категории "В".

Поясним, по этим примерным программам автошколы составляют свою программу подготовки водителей. Ныне действующие программы были утверждены в 2013 году, и автошколы считают, что их надо доработать. По меньшей мере актуализировать. Минпросвещения объявило конкурс, который выиграл экспертный центр "Движение без опасности". И вот теперь на рабочей группе был представлен проект этих примерных программ. Пока один из шестнадцати.

Согласно проекту общее количество часов обучения увеличивается. Если сейчас на подготовку водителя отпущено 190 часов, то новый проект предполагает 204 часа. Однако реально в автошколе придется провести 146 часов. Остальные часы - это самостоятельная подготовка будущих водителей.

В программу заложены 20 процентов времени на различные вариации. То есть часы, в которые автошкола что-то преподает по собственному плану.

Первоначальное обучение вождению, то есть на площадке, предлагается сократить до 14 часов. При этом время вождения в городе сохраняется в том же объеме, что и сейчас - 32 часа.

Итого практическое обучение, по сути, сокращается. Хотя чаще всего водители заваливают именно практический экзамен по вождению.

Также водителей планируется научить на практике пользоваться детскими удерживающими устройствами, оформлять ДТП без вызова ГИБДД, то есть по Европротоколу. В учебный модуль "Психофизиологические основы деятельности водителя" включена тема "Культура вождения и этика водителей". Да, все обучение будет разбито на модули.

Надо сказать, что сейчас минпросвещения согласует с ведомствами программы, которые подготовило само. Это 58 программ подготовки водителей и переподготовки с одной категорию на другую. В этом проекте количество часов вождения на площадке предлагается сократить до 18, а количество часов вождения в городе увеличить до 38. Но, как утверждают в ведомстве, эти программы будут временными. До разработки новых примерных программ подготовки водителей по контракту.

Новый проект программ пересматривает всю структуру подготовки водителей. Но при этом речь идет только о 16 программах. То есть про подготовку водителей по любой из категорий или подкатегорий. При этом программы переподготовки, получается, не предусмотрены. А значит, тому, у кого уже есть категория "В", но он хочет открыть "С", придется проходить полный курс обучения. Сейчас для него возможен усеченный на 84 часа вариант.