Когда российские водители планируют заменить резину на зимнюю

Только 23% российских водителей уже поменяли летнюю резину на зимнюю, свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди 6500 автомобилистов в период с 12 по 18 октября 2021 года. Среди тех, кто еще не заменил шины, четверть (24% опрошенных) планируют сделать это только когда среднесуточная температура станет отрицательной, и выпадут осадки. Еще 22% респондентов ждут, когда температура в дневное время опустится до 2-5 градусов выше ноля и 19% - когда температура достигнет 0-1 градусов выше ноля.

15% опрошенных собираются поменять резину на зимнюю, когда температура в дневное время станет отрицательной. Также 10% опрошенных не намерены ориентироваться на погоду при принятии решения о сезонной замене шин и сделают это "по календарю", еще 5% - ездят на всесезонной резине и не планируют ее менять.

При этом автоэксперты рекомендуют менять шины на зимние раньше - когда среднесуточная температура достигает 7 градусов выше ноля, так как это позволяет дольше сохранить эксплуатационные свойства зимней резины и обеспечить максимальную безопасность при вождении.

Наиболее ответственно к вопросу сезонной замены резины, согласно результатам опроса "Авито Авто" (результаты есть в распоряжении "РГ"), подошли автовладельцы в возрастной группе от 18 до 24 лет: среди респондентов этой категории уже "переобулись" 34%. Наименее активно меняют шины автовладельцы старше 55 лет, среди респондентов этой возрастной группы только 19% уже прошли процедуру.

В Сибири и на Урале: какие регионы страны "переобуваются" активнее всего

В северных регионах страны автовладельцы "переобуваются" активнее, чем в расположенных южнее. В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах уже заменили резину на зимнюю 48% опрошенных автомобилистов, в Уральском федеральном округе "переобулись" больше четверти водителей (31%).

В Центральном федеральном округе поменяли шины 19% опрошенных водителей, в Северо-Западном федеральном округе это сделали 13% автовладельцев, а в Приволжском федеральном округе - 12% водителей.

На шиномонтаже или самостоятельно: как российские водители меняют шины

Более половины (51%) опрошенных автомобилистов меняют комплект резины в шиномонтаже: 32% опрошенных заранее записываются на услугу, 19% - предпочитают ждать в живой очереди. 23% респондентов меняют шины самостоятельно в гараже, 10% опрошенных водителей обращаются за услугой сезонной замены шин в официальные дилерские сервисные центры.

Примечательно, что в некоторых крупных городах страны автовладельцы самостоятельно производят сезонную замену резины чаще, чем в других.

Так, например, в Волгограде меняют шины самостоятельно в гараже 32% опрошенных водителей, в Перми и Самаре - по 34% автовладельцев, а в Уфе и Екатеринбурге - 38% и 39% опрошенных водителей, соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге доля автовладельцев, меняющих шины самостоятельно, значимо меньше и составляет в обоих городах по 17%.