Косачев: Пауэлл остался в истории как "госсекретарь с пробиркой"

Однако в истории он остался как "госсекретарь с пробиркой": 5 февраля 2003 года он произнес речь в ООН, после которой Джордж Буш приказал начать войну в Ираке. Госсекретарь, размахивая пробиркой с белым порошком, объявил тогда, что у Ирака есть оружие массового уничтожения и у США имеются доказательства этого. Оружия в Ираке не нашли, а пробирка так и осталась в мировой дипломатии образцом введения в заблуждение мирового сообщества.

Позднее сам Пауэлл называл свое выступление "позорным пятном" и по сути признавал, что его подставило ЦРУ. Однако, как известно, этого было вполне достаточно для начала агрессии против Ирака, за которую так никто и не ответил. И это, возможно, не менее серьезное последствие для мировой политики, поскольку уверенность в безнаказанности поощряет на новые агрессии - мы убедились в этом по Ливии, но предотвратили в Сирии.

Впрочем, отдадим должное Пауэллу - это была эпоха, когда США по крайней мере пытались как-то обосновывать в ООН свои действия - и сам Пауэлл был сторонником именно такого подхода. Сейчас даже лжепробирок не демонстрируют.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.