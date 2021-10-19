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19.10.2021 03:52
Рубрика: Власть

Косачев: Пауэлл остался в истории как "госсекретарь с пробиркой"

Текст: Константин Косачев (заместитель председателя Совета Федерации)
В США скончался Колин Пауэлл - политик, который по многим параметрам был первым: в 1987-1989 годах он работал первым темнокожим советником по национальной безопасности в администрации Рональда Рейгана, был самым молодым - и первым темнокожим - госсекретарем в истории в период первого президентства Джорджа Буша, и редкий случай - он назначался на руководящие посты тремя президентами-республиканцами, а еще в 90-е имел немалые шансы вообще стать первым темнокожим президентом страны еще до Б.Обамы.
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Фото: Илья Питалев/РИА Новости Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Однако в истории он остался как "госсекретарь с пробиркой": 5 февраля 2003 года он произнес речь в ООН, после которой Джордж Буш приказал начать войну в Ираке. Госсекретарь, размахивая пробиркой с белым порошком, объявил тогда, что у Ирака есть оружие массового уничтожения и у США имеются доказательства этого. Оружия в Ираке не нашли, а пробирка так и осталась в мировой дипломатии образцом введения в заблуждение мирового сообщества.

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Позднее сам Пауэлл называл свое выступление "позорным пятном" и по сути признавал, что его подставило ЦРУ. Однако, как известно, этого было вполне достаточно для начала агрессии против Ирака, за которую так никто и не ответил. И это, возможно, не менее серьезное последствие для мировой политики, поскольку уверенность в безнаказанности поощряет на новые агрессии - мы убедились в этом по Ливии, но предотвратили в Сирии.

Впрочем, отдадим должное Пауэллу - это была эпоха, когда США по крайней мере пытались как-то обосновывать в ООН свои действия - и сам Пауэлл был сторонником именно такого подхода. Сейчас даже лжепробирок не демонстрируют.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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