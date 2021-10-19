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19.10.2021 15:46
Рубрика: Власть

Лавров заявил о недостатке дипломатической культуры у НАТО

Текст: Екатерина Забродина (Сочи)
Резкая реакция НАТО на ответные меры России, которая приняла решение приостановить работу своего постпредства при альянсе в Брюсселе и деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в Москве, свидетельствует о недостатке дипломатической культуры у западного военно-политического блока. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров "на полях" заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", где министр выступил на специальной сессии.

"Я думаю, в таких высказываниях и оценках западных представителей звучит и понимание проигрышности своей позиции, а с другой стороны - желание свалить на кого-то вину и недостаток дипломатической культуры", - отметил Лавров. В частности, это касается заявлений по поводу работы Совета Россия - НАТО. По словам министра, натовцы сами "похоронили главное правило, лежавшее в основе создания Совета, а именно - необходимость срочно консультироваться в кризисных ситуациях".

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Лавров отметил, что первый шаг по нормализации отношений Москва ждет от Брюсселя. "Мы исходим из этого, потому что мы никогда не начинали ухудшение наших отношений ни с НАТО, ни с ЕС", - подчеркнул министр. Он напомнил, что шаг российской стороны был вынужденным ответом "на три шага НАТО", которая трижды урезала состав российского представительства. "И, главное, просто не дают работать", - констатировал глава МИД РФ. Он также привел некоторые подробности того, в каком формате до сих пор осуществлялось это взаимодействие.

Доходило до того, что российским представителям всякий раз приходилось запрашивать разрешение на посещение штаб-квартиры НАТО. Внутри им дозволялось "следовать только по тем коридорам, которые будут указаны". Министр подтвердил, что сотрудничество буксовало в принципе, поскольку у российской стороны нет уже даже никаких информационных даже обменов со штаб-квартирой альянса - равно как и контактов по линии военных, хотя Москва не раз выступала с разными инициативами. "НАТО нас игнорирует уже не один год", - заключил министр.

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