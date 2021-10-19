Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

Свою твердую позицию относительно необходимости вакцинации от коронавируса COVID-19 подтвердил во вторник президент Беларуси, выступая на расширенном совещании, посвященном эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению инфекции, передает пресс-служба главы государства.

Обращаясь к представителям органов власти в центре и на местах, Александр Лукашенко в очередной раз дал понять, что несмотря на свое жесткое отношение к принуждению людей носить маски, вакцинироваться необходимо. "Я никогда против этого не был", - пояснил свою позицию президент, напомнив, что именно ради защиты населения от пандемии он и договаривался с президентом Владимиром Путиным о поставках российской вакцины "Спутник".

Кстати, сообщил Лукашенко, на тот момент РФ только начала производить вакцину для собственных нужд и параллельно стала поставлять ее в Беларусь. Затем "я попросил, чтобы у нас ее разливали. Потом мы сделали вывод, что нам нужная и своя вакцина. Поэтому сегодня завозим оборудование для производства по полному циклу собственного препарата", - уточнил ситуацию глава государства, пояснив, что он не может "запрещать вакцинировать людей". Правда, добавил Лукашенко, обращаясь к чиновникам, и "напрягать людей вы не будете".

В связи с этим он поинтересовался, насколько разработанные еще для борьбы с изначальным уханьским штаммом вакцины эффективны против новых видов вируса. Речь, в том числе и о разрабатываемом белорусском препарате. "Мы вчера пережили южноафриканский, потом британский, сейчас индийский и так далее. А прививаемся чем? Вакциной, которую закупили в "уханьский период". Я не совсем понимаю: специалисты говорят, что мутирующий вирус, к нему надо приспосабливать и вакцину. Вы что, за полтора года так приспособились? И насколько эффективна "уханьского периода" вакцина к индийскому вирусу? Вот это очень важно", - задал вопрос ученым белорусский руководитель.