Мишустин выделил средства на выплаты блокадникам

Новости

Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Москве 12:09
В Минске обсудили противодействие пандемии COVID-19 12:06
На мать убитой в Вологде девочки завели уголовное дело 12:05
Депутат поддержала выделение допсредств на выплаты семьям с детьми 11:51
Оперштаб: В Москве выявлено 5 700 новых случаев COVID-19 11:43
МИД РФ пояснил принципы взаимоотношений между Москвой и Пекином 11:43
Главой администрации Ростова на второй срок избран Алексей Логвиненко 11:36
Роскомнадзор намерен через суд взыскать с Google оборотные штрафы 11:29
Пашинян подчеркнул роль России в поддержании мира на Южном Кавказе 11:28
В НАТО сожалеют о разрыве контактов с Россией 11:20
Число DDoS-атак в 2021 году на российские компании выросло в 2,5 раза 11:17
Когда декрет и служба в армии не учитываются при назначении пенсии 11:13
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре 10:54
Вышел трейлер "Пропавшей дочери" Ферранте с Оливией Колман 10:51
МИД РФ: На консультациях по Афганистану будет принято совместное заявление 10:49
В Крыму ввели обязательную вакцинацию для всех контактных отраслей 10:45
У подозреваемой в убийстве девочки в Вологде нашли психическое заболевание 10:42
Пять россиян набрали очки в матче НХЛ "Аризона" - "Сент-Луис" 10:36
Санкции США из-за С-400 помогут России и Китаю 10:36
Синоптик: В Москве уже сегодня вечером ожидается снегопад 10:30
Сервисы такси и доставки еды вводят сборы с пользователей 10:15
Промышленное производство в Беларуси выросло на 7,9% 10:09
"Мисс Украина" резко ответила на критику из-за общения на русском языке 09:59
Судья международной категории прокомментировал выступление российских фигуристок 09:44
Москвичи смогут найти работу на портале mos.ru 09:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 11:52
Рубрика: Власть

Мишустин выделил средства на выплаты блокадникам

Текст: Татьяна Замахина
Правительство России направит почти 4 миллиарда рублей на поддержку ветеранов-блокадников. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Средства пойдут на финансирование единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей.

Фото: Архив РИА Новости
Историки и следователи: Блокаду Ленинграда надо признать геноцидом

Как говорится в сообщении на сайте правительства, более 3,9 млрд рублей выделяются на поддержку ветеранов, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Средства предназначены как для блокадников, живущих в России, так и для тех, кто проживает в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии. Всего такую поддержку получат более 75 тыс. человек, подчеркивал Мишустин на заседании правительства 14 октября.

Решение приурочено к 80-летию открытия Дороги жизни, по которой шло снабжение и вывозили людей из блокадного Ленинграда. Премьер-министр ранее попросил Минтруд провести выплаты как можно скорее, чтобы к концу ноября - к годовщине запуска ледовой дороги - люди уже получили эти средства.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Председатель Правительства Блокада Ленинграда

Главное сегодня

В Крыму ввели обязательную вакцинацию для всех контактных отраслей
КНДР провела запуск баллистической ракеты
Росстат по-новому оценит финансовое положение россиян
Роскомнадзор намерен через суд взыскать с Google оборотные штрафы
"Мисс Украина" резко ответила на критику из-за общения на русском языке
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям