Мишустин выделил средства на выплаты блокадникам

Правительство России направит почти 4 миллиарда рублей на поддержку ветеранов-блокадников. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Средства пойдут на финансирование единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей.

Как говорится в сообщении на сайте правительства, более 3,9 млрд рублей выделяются на поддержку ветеранов, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Средства предназначены как для блокадников, живущих в России, так и для тех, кто проживает в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии. Всего такую поддержку получат более 75 тыс. человек, подчеркивал Мишустин на заседании правительства 14 октября.

Решение приурочено к 80-летию открытия Дороги жизни, по которой шло снабжение и вывозили людей из блокадного Ленинграда. Премьер-министр ранее попросил Минтруд провести выплаты как можно скорее, чтобы к концу ноября - к годовщине запуска ледовой дороги - люди уже получили эти средства.