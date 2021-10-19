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19 октября 2021 г.

Постановление главного государственного санитарного врача по Ненецкому автономному округу от 19 октября 2021 года № 3 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям на территории Ненецкого автономного округа"

Дата подписания 19 октября 2021 г.
Опубликован 19 октября 2021 г.

Я, Главный государственный санитарный врач по Ненецкому автономному округу Кирхар Наталья Вячеславовна, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции на территории Ненецкого автономного округа развивается как неблагополучная.

На 18 октября 2021 года на территории округа зарегистрировано 2560 случаев новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), показатель заболеваемости составил 5791 на 100 тысяч населения.

Среднесуточный показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за последние 7 дней составил 34 на 100 тысяч населения при российском показателе заболеваемости - 19 на 100 тысяч населения.

С начала октября 2021 года коэффициент распространения инфекции (Rt) сохраняется на уровне 1,0 и выше, что свидетельствует о не снижающейся интенсивности эпидемического процесса.

Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) наблюдается на фоне высокого уровня других острых респираторных вирусных инфекций, еженедельно в регионе регистрируется до 600 случаев заболевания.

В возрастной структуре заболевших COVID-19 наибольший удельный вес приходится на взрослое трудоспособное население в возрасте от 18 до 64 лет - 74,9%

Установлен рост числа заболевших среди работников образования, торговли, общественного питания, оказания бытовых, культурно-досуговых услуг, коммунальных услуг и иной деятельности, связанной с обслуживанием населения.

Отмечается рост числа заболевших лиц, из активно посещающих места массового скопления людей (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, места общественного питания и т.д.) и пользующихся общественным транспортом.

Отмечаются низкие темпы иммунизации населения, по состоянию на 18.10.2021 года законченный куре вакцинации имеют 15836 человек, что менее 55 % от плана вакцинации.

В целях стабилизации и снижения показателей заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), стабилизации показателей смертности и летальности населения округа в связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157- ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", пунктов 66, 67 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям:

1.1

- Работники медицинских организаций.

- Работники образовательных организаций, в том числе дополнительного образования.

- Работники учреждений социального обслуживания и социальной защиты.

- Лица, проживающие в организациях социального обслуживания.

- Сотрудники правоохранительных органов

- Военнослужащие; лица, подлежащие призыву на военную службу.

- Лица в возрасте 60 лет и старше, лица с хроническими заболеваниями.

1.2. Работники организаций сферы предоставления услуг:

-торговли;

- салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, ателье и иных подобных услуг;

- общественного питания;

- организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- услуг по перевозке пассажиров, багажа и грузов;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- пенсионного, социального и медицинского страхования, служб занятости;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- работники организаций транспорта и транспортной инфраструктуры, энергетики.

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов);

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

- предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, хостелы) туристических услуг;

- услуг аптек и ветеринарных организаций;

1.3. Государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы, муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, работники органов власти Ненецкого автономного округа и подведомственных им организаций.

2.Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории округа, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. Организовать в срок до 30.11.2021г. проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 31.12.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более 6 месяцев назад);

2.2. Представить не позднее 01.11.2021г. в медицинские организации по месту расположения объекта списки работающих;

2.3. Оказывать содействие медицинским организациям в организации и проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) подлежащего контингента.

2.4. Усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-I9), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п.п.2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинацией вакциной Гам-Ковид-Вак против COVID-19 взрослого населения" и п.6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной "ЭпиВакКорона" взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20.02.2021 №1/И/1-1221 и от 21.01.2021 №1/И/1-332), Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата Спутник Лайт (векторная вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2).

4. Главам муниципальных образований Ненецкого автономного округа

4.1. Оказывать содействие должностным лицам, указанным в пункте 2 настоящего Постановления и медицинским организациям в организации и проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям, установленным пунктом 1 настоящего Постановления.

4.2. Организовать информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации о преимуществах вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

5. Администрации Ненецкого автономного округа:

5.1. Принять исчерпывающие меры по обеспечению реализации настоящего Постановления;

5.2. Продолжить проведение разъяснительной работы с населением через средства массовой информации о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

6. Департаментам и ведомствам округа обеспечить учет численности работников, сотрудников и привитых лиц в подведомственных организациях.

7. Руководителю Департамента здравоохранения Ненецкого автономного округа, главным врачам медицинских организаций всех форм собственности:

7.1. Определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

7.2. Разработать планы и графики иммунизации по дням в разрезе медицинских организаций с учетом поставленной цели;

7.3. Обеспечить иммунизацию групп граждан, указанных в пункте 1 настоящего постановления в соответствии с действующим законодательством;

7.4. Обеспечить развертывание пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в необходимом количестве в медицинских организациях, по месту работы, учебы прививаемых, на общественных пространствах с привлечением мобильных выездных прививочных бригад в соответствии с установленными требованиями;

7.5. Не допускать скопление людей в пунктах вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

7.6. Обеспечить эффективное соблюдение требований "холодовой цепи" при транспортировании и хранении вакцин с учетом температурного режима, с использованием термометров и термоиндикаторов;

7.7. Принять дополнительные меры по охвату вакцинацией против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц старше 60 лиц с организацией вакцинации на дому.

7.8. Обеспечить достоверный учет привитых против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц и своевременное внесение сведений о прививках в учетную медицинскую документацию.

7.9. Организовать проведение активного информирования

населения о преимуществах вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

7.10 обеспечить учет вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц, указанных в п.1 настоящего Постановления, и еженедельно представлять в Управление Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу информацию об исполнении настоящего Постановления в разрезе каждого МО, возрастов, привитых контингентов.

8. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач по Ненецкому автономному округу Н.В.Кирхар



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