В НАО ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

В Ненецком автономном округе введена обязательная вакцинация против коронавируса - об это сообщает пресс-служба администрации НАО.

Обязательную вакцинацию должны будут пройти определенные категории граждан: работники медицинских и образовательных организаций, учреждений соцзащиты, те, кто сегодня живет в организациях социального обслуживания, а также сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и лица, подлежащие призыву на военную службу. В списке - люди в возрасте 60 лет и старше, северяне с хроническими заболеваниями, работники сферы услуг, а также те, кто работает в органах власти. Полный перечень подлежащих вакцинации можно найти в постановлении, подписанном главным государственным санитарным врачом по Ненецкому автономному округу Натальей Кирхар. Документ опубликован сегодня на официальном сайте ведомства.

- На территории НАО развивается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Среднесуточный показатель заболеваемости COVID-19 за последние 7 дней составил 34 на 100 тысяч населения при российском показателе заболеваемости 19 на 100 тысяч населения. С начала октября 2021 года коэффициент распространения инфекции сохраняется на уровне 1,0 и выше, что свидетельствует о не снижающейся интенсивности эпидемического процесса. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается на фоне высокого уровня других острых респираторных вирусных инфекций. Еженедельно в регионе регистрируется до 600 случаев заболевания, - говорится в постановлении.

Рост числа заболевших отмечается большей частью в сферах образования, торговли, общественного питания, транспорта НАО, в сегменте оказания бытовых, коммунальных услуг, в организациях культуры и искусства. Также жители региона подхватывают коварную болезнь при посещении торговых центров, развлекательных площадок, спортивных мероприятий, мест общественного питания.

Вместе с тем в НАО пока низкие темпы иммунизации: по состоянию на 18 октября 2021 года, законченный курс вакцинации прошли 15 836 человек, тогда как для создания коллективного иммунитета необходимо привить 80 процентов взрослого населения - это 25 903 человека. В целом население округа составляет чуть более 40 тысяч человек.

Руководителям организаций предписано в срок до 30 ноября 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 31 декабря 2021 - вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции не менее 80 процентов от общей численности работников. Вместе с тем, постановление не распространяется на людей, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19.