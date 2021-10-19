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19.10.2021 13:07
Рубрика: Общество

Названы самые частые осложнения после коронавируса

Текст: Алексей Рыбин
Студенты помогают в постановке капельниц, при транспортировке пациентов, ухаживают за тяжелыми больными. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Студенты помогают в постановке капельниц, при транспортировке пациентов, ухаживают за тяжелыми больными. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Студенты помогают в постановке капельниц, при транспортировке пациентов, ухаживают за тяжелыми больными. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Стали известны самые распространенные осложнения после коронавируса. О них в прямом эфире "Соловьев.Live" рассказала главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Оксана Драпкина.

Фото: AP Photo / Petr David Josek
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По словам Оксаны Драпкиной, прежде всего страдает нервная система.

"Сам по себе коронавирус - это системное заболевание, которое поражает все. Везде, где есть сосуды - кожа, кишки, почки, печень - они поражаются. В первую очередь, нервная система. Возникают различные изменения. Люди перестают спать, возникает апатия, появляется агрессия. Изменяется память, появляется склонность к выпадению волос. Бьет по слуху, ушам, глазам", - рассказала врач.

Оксана Драпкина подчеркнула, что последствиям не всегда зависят от тяжести течения болезни.

"Коронавирус - это зло, которое заставляет страдать человека не только в острые периоды болезни, но и после выздоровления. Я очень часто вижу пациентов с последствиями. Они не всегда даже зависят от тяжести течения болезни. Даже при легком течении могут быть неприятные побочные эффекты", - заявила врач.

Ранее президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто рассказал, что после COVID-19 часто развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.

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