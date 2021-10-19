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Netflix показал трейлер игрового сериала по аниме "Ковбой Бибоп"

Новости
    19.10.2021, 16:11
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сервис Netflix показал на своем YouTube-канале полноценный трейлер игровой адаптации культового аниме "Ковбой Бибоп" (Cowboy Bebop), и выглядит он решительно и неимоверно круто.

Фото: youtube.com/ Hulu
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"Бибоп" выходил в 1998-1999 годах с уверенным рейтингом. Далее был полнометражный фильм, манга и статус культа.

Жанрово это - неонуар или космический вестерн (как "Светлячок"), действие которого разворачивается в постапокалиптическом 2071 году. В центре сюжета - экипаж старшипа "Бибоп", пытающийся заработать охотой за головами, то бишь коммерческим отловом преступных элементов.

О том, что на основе мира "Бибопа" разрабатывается игровой сериал, было объявлено еще летом 2017 года, и вот таки да: релиз первого сезона шоу - 19 ноября (более оперативным срокам навредил коронавирус).

Спайка Шпигеля там сыграл Джон Чо (Хикари из новых "Стартреков"), его напарника Джета Блэка - Мустафа Шакир ("Американские боги"), а Фэй Валентайн - Даниэлла Пинеда ("Родина", "Дневники вампира", "Объезд").

Занимаются проектом Андре Немец (новые полнометражные "Черепашки-ниндзя"), Джефф Пинкер (сериал "Остаться в живых") и Кристофер Йотс ("Мандалорец" и множество анимационных сериалов Marvel).

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