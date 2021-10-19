Перестрелки в барах США на выходных унесли жизни 11 человек

За минувшие выходные дни в перестрелках в барах США погибли 11 человек, 28 американцев получили ранения. Таковы данные портала Gun Violence Archive, аккумулирующего статистику по инцидентам с применением огнестрельного оружия.

По данным портала, три человека погибли в результате автоперестрелок - когда жертвы находились в машине или были обстреляны из проезжающего транспортного средства. Еще 19 человек получили ранения при указанных обстоятельствах, пишет РИА Новости.

Также за минувшие выходные еще несколько человек были ранены в результате перестрелок на парковках, возле магазинов или на заправках в разных частях США.

Напомним, ранее президент США Джо Байден назвал "национальным позором" ситуацию с контролем над оружием в стране.