Песков: Антиковидные ограничения не влияют на график Путина

Каких-либо изменений в графике президента Владимира Путина в связи с новыми коронавирусными ограничениями не будет. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Ни одни ограничения на работу президента не влияют", - подчеркнул Песков. "Тем более что уже привыкли к условиям пандемии и... президент уже научился делать так, что никоим образом ни на интенсивность, ни на, главным образом, содержание все это не влияет никоим образом", - сказал он.

Про введенные в столице ограничения в связи с ситуацией с заболеваемостью коронавирусом пресс-секретарь президента сказал, что еще не успел с ними ознакомиться, так как участвовал в мероприятии Русского географического общества.