Песков рассказал о последствиях ответа на действия НАТО

"Такая последняя капля, как выдворение наших дипломатов, которые работали в Брюсселе, все это, конечно, сделало необходимым и неотвратимым вот это вот приведение ситуации де-факто в состояние де-юре", - подчеркнул Песков. "От этого мы не пострадаем, потому что никакого диалога у нас с НАТО и так не было", - сказал Песков.

"НАТО декларировало свое намерение всячески сдерживать Россию, подкрепляло эти свои слова конкретными действиями", - напомнил пресс-секретарь президента. Если будет нужно, то посол РФ в Брюсселе ответит на все вопросы - раньше так и было, у него были функции по поддержанию диалога с НАТО.

"Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно, и мы этого делать не собираемся", - заключил Песков.