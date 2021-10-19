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19.10.2021 13:49
Рубрика: Власть

Песков рассказал о последствиях ответа на действия НАТО

Текст: Кира Латухина
Положение дел де-факто оформлено де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о закрытии постпредства России при НАТО и информбюро Альянса в Москве в качестве ответных мер на высылку дипломатов.

"Такая последняя капля, как выдворение наших дипломатов, которые работали в Брюсселе, все это, конечно, сделало необходимым и неотвратимым вот это вот приведение ситуации де-факто в состояние де-юре", - подчеркнул Песков. "От этого мы не пострадаем, потому что никакого диалога у нас с НАТО и так не было", - сказал Песков.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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"НАТО декларировало свое намерение всячески сдерживать Россию, подкрепляло эти свои слова конкретными действиями", - напомнил пресс-секретарь президента. Если будет нужно, то посол РФ в Брюсселе ответит на все вопросы - раньше так и было, у него были функции по поддержанию диалога с НАТО.

"Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно, и мы этого делать не собираемся", - заключил Песков.

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