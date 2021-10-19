Алексей Володин сыграет идеальное соло в Первом фортепианном концерте Метнера, Государственный камерный оркестр выдаст квинтэссенцию барочной музыки с участием гобоя, Даниэль Бекманн откроет потайные жемчужины музыки Шумана, а проект Московской филармонии "Язык музыки" научит тинейджеров понимать самый универсальный язык мира.

Кто играет: Госоркестр России (дирижер Василий Петренко), солист Алексей Володин.

Что играет: Н. Метнер - Концерт для фортепиано с оркестром №1, С. Рахманинов - Симфония №2 ми минор.

Почему идти: Лауреат множества престижных конкурсов пианист Алексей Володин, с некоторых пор живущий в Испании, играет сейчас на Родине довольно редко. Тем ценнее каждое выступление в Москве этого выдающегося представителя русской фортепианной школы, да еще с такой интересной программой. Концерт для фортепиано с оркестром №1 Николая Метнера, навеянный потрясениями от Первой мировой войны, полон патетики, достигающей порой поистине античной трагедийности. Алексей Володин - пианист-мыслитель, в исполнительском стиле которого соединились психологизм и волевое начало - просто идеальный солист для этой музыки.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье" (начало в 18.00); 24 октября; 700 - 2 500 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Государственный академический камерный оркестр России (дирижер и солист Алексей Уткин), солисты Мария Чепурина, Илья Мовчан, Илья Пашинцев.

Что играет: И. К. Бах - Концертная симфония для флейты, гобоя, скрипки и виолончели с оркестром, К. Ф. Э. Бах - Концерт для гобоя с оркестром до минор (переложение Концерта для флейты с оркестром ре минор), И. С. Бах - Бранденбургский концерт № 3, И. С. Бах - Оркестровая сюита № 4.

Почему идти: В исключительном по объему музыкальном наследии семьи Бахов работы для гобоя занимают довольно скромное место - в качестве солирующего духового инструмента композиторы предпочитали флейту. Программа Государственного камерного оркестра, руководимого ныне одним из ведущих отечественных гобоистов Алексеем Уткиным, вобрала в себя Концертную симфонию, где предусмотрено участие обоих вышеупомянутых инструментов, а также оригинальную транскрипцию сочинения Баха-сына. Третий Бранденбургский концерт и Четвертая оркестровая сюита - безусловная квинтэссенция барочной эстетики и просто гениальная музыка будут сыграны ГАКО с теми же тщанием, чистотой и любовью.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Филармония-2"; 24 октября; 600 - 1 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Даниэль Бекманн.

Что играет: Р. Шуман - Шесть пьес канонической формы для органа или педального фортепиано, Четыре эскиза для педального фортепиано, Шесть фуг на тему B-A-C-H для органа или педального фортепиано.

Почему идти: Титулярный органист Кафедрального Собора св. Мартина Турского Даниэль Бекманн должен был дать концерт в "Зарядье" еще прошлой весной, но известные обстоятельства помешали молодому профессору из Майнца прилететь в Москву. В итоге потайные жемчужины музыки Шумана будут подарены московским меломанам с некоторым опозданием, но ожидание того стоило. Все эти пьесы написаны немецким романтиком для ископаемого инструмента - фортепиано с добавленной ножной клавиатурой. Удивительный концепт-рояль позволял в домашних условиях оттачивать органную технику, требующую, как известно, игры не только руками, но и ногами - по специальной педальной клавиатуре. Для концертного органа "Зарядья" (кстати, одного из крупнейших в Европе), программа не то чтобы сложная, но чрезвычайно интересная.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 20 октября; 700 - 2 000 руб.

Фото: Марина Фракина

Кто играет: Академический симфонический оркестр Московской филармонии (дирижер Димитрис Ботинис), солист Александр Рамм.

Что играет: П. Чайковский - Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта", Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром, Симфония № 4.

Почему идти: Вариации Чайковского, несмотря на их название, далеки от жеманной манерности стиля рококо, они сочетают типично русскую напевность с моцартовской ясностью. В интерпретации Александра Рамма, одного из самых одаренных виолончелистов своего поколения, музыка Чайковского с ее благородством и изяществом засверкает всем своим многоцветьем. Увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" и автобиографичная Четвертая симфония, "лирическая исповедь души" дополнят картину несколько иными красками. Но как писал Петр Ильич, "нет ни одной строчки, которая не была бы мной прочувствована и не служила бы отголоском искренних движений души".

Где, когда, сколько: Концертный зал "Филармония-2"; 21 октября; 700 - 1 200 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением Валерия Полянского, солист Дмитрий Шишкин.

Что играет: С. Прокофьев - Русская увертюра для симфонического оркестра, Концерт для фортепиано с оркестром №1, Д. Шостакович - Симфония №6.

Почему идти: Симфонический цикл в "Зарядье", посвященный 115-летию со дня рождения Шостаковича, продолжится выступлением Госкапеллы России. "Симфония без головы" - так назвали Шестую музыкальные критики: в ней всего три части вместо обычных четырех. Непривычным в симфонии было не только это, однако типичная для Шостаковича атмосфера напряженной мысли - пытливой, ищущей - ощущается с первой ноты до последней. Трагическому шостаковичскому пафосу в программе противостоит Концерт для фортепиано с оркестром №1 Прокофьева полный задора, а местами и озорства - пианист Дмитрий Шишкин, давший весной в "Зарядье" свой первый сольный концерт, намерен повторить тогдашний успех.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 22 октября; 700 - 1 800 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижер Юрий Медяник). Ведущие Ярослав Тимофеев и Мария Холкина.

Что играет: И. Пахельбель - Канон ре мажор, В.А. Моцарт - Увертюра к опере "Свадьба Фигаро", И. Стравинский - "Поганый пляс Кащеева царства" из балета "Жар-птица", П. Чайковский - Апофеоз из балета "Лебединое озеро", Д. Шостакович - первый антракт из оперы "Нос", С. Райх - Three Movements.

Почему идти: Проект Московской филармонии "Язык музыки" уже не один год учит поколение "ВКонтакте" понимать самый универсальный язык мира. В сезоне 2021/22 начинается повтор программ первого и второго цикла концертов. Ведущие Ярослав Тимофеев и Мария Холкина неформально общаются с публикой, музыкантами и друг с другом, а юные слушатели могут почувствовать себя в эпицентре музыкального действа и даже принять участие в исполнении. В данную программу вошли произведения разных эпох и стилей, благодаря которым тинейджеры познакомятся с эволюцией симфонического оркестра, его инструментами и стилями.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Филармония-2"; 23 октября (начало в 14.00); Концертный зал им. Чайковского; 24 октября (начало в 14.00); 500 - 1 000 руб.