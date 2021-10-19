Полозкова и Маноцков записали музыкальный альбом

Часовой альбом, доступный на всех стриминговых площадках, состоит из 27 треков и организован просто: трек в жанре spoken word (Полозкова начитывает свое стихотворение на сдержанном музыкальном фоне) чередуется с треком того же названия, но спетого Маноцковым в неакадемической манере в сопровождении виртуозной бас-гитары, на которой он сам же и играет.

Альбом получил название "Антифоны", которое объясняется так: "С глубокой древности существует такая форма - чередование чтения текста и сразу же пропевания его - текст как бы высвечивается с разных сторон, и возникает антифонный диалог".

Тем не менее знакомство с альбомом показывает, что выбранные для декламации и пения тексты с одними и теми же названиями совпадают лишь частично, а порой и вовсе не совпадают. Так, под названием "Поумирали" Полозкова читает свое известное стихотворение памяти Антона Носика, а Маноцков под тем же названием поет другое стихотворение Полозковой, хотя, разумеется, перекликающееся тематически. Остальные пропетые и прочитанные тексты также хорошо известны тем, кто следит за творчеством Веры Полозковой. Они посвящены ее детям, индийским зимовьям, "отношениям".

Александр Маноцков - современный композитор и певец, чьи интересы простираются от академической музыки (оперы и духовной музыки) до собственной группы, в которой он поет в сопровождении струнного квартета.