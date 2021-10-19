Представитель Дерипаски: ФБР обыскивает дома родственников бизнесмена

Бизнесмен Олег Дерипаска не является официальным владельцев частных домов, в которых проводит обыски 19 октября ФБР. Об этом сообщил представитель бизнесмена.

"ФБР действительно в настоящее время проводит обыски в домах, принадлежащих родственникам Олега Дерипаски. Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне, сам Олег Дерипаска их собственником не является", - уточнил представитель бизнесмена Лариса Беляева (цитата по "Интерфаксу").

Подробностей о причинах обыска нет, сведений о новых делах против бизнесмена в судебной базе также нет, передает РИА Новости.

На фоне сообщений в СМИ о работах спецслужб в домах, связанных с Дерипаской, акции активов бизнесмена продолжили падение на Московской бирже. Стоимость акций "Русала" в моменте снизилась на 6,95%, акции En+ Group - на 3,83%. Дерипаске принадлежит 44,95% акций в En+, сама En+ Group владеет 56,88% акций "Русала".