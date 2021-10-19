Производитель смартфонов Apple iPhone будет выпускать машины

Компания Foxconn из Тайваня, которая является производителем бытовой электроники, включая гаджеты купертинской Apple, презентовала три электрокара, созданные в партнёрстве с Yulon Motor, знакомой россиянам по бренду Luxgen, недолго продержавшемся на нашем рынке.

В основе новинок, которые будут продаваться под брендом Foxtron, лежит модульная платформа MIH (Mobility in Harmony), позволяющая выпускать машины с колёсной базой от 2750 до 3100 мм, передним, задним или, соответственно, полным приводом и различными конфигурациями передней и задней подвесок.

Модульный принцип применили и при разработке агрегатов: электромотор, устанавливаемый на передней оси, может выдавать 130, 200 или 270 л.с., мощность заднего - 200, 270, 330 или 460 л.с. На начальном этапе Foxconn будет использовать литий-ионные батареи ёмкостью 93, 100 или 116 кВт∙ч, а в дальнейшем компания планирует перейти на твердотельные аккумуляторы.

Фото: Пресс-служба Foxconn.

В 2023 году у Foxconn появится среднеразмерный SUV, который в своём названии при этом использует литеру компакт-класса: Foxtron Model C. Подробности следующие: размер колёсной базы - 2860 мм, общая длина - 4640 мм, трёхрядный салон, полноприводная конфигурация с общей отдачей электромоторов 408 л.с. и 700 Нм., запас хода - 700 км, разгон до 100 км/ч - 3.8 секунды.

Также в планах Foxconn выпустить представительский (и это в данном случае не просто слово) фастбек Model E с колёсной базой 3100 мм и длиной 5100 мм. Компоновка салона необычная, но она точно отражает VIP-статус заднего правого пассажира, ради которого пожертвовали передним креслом и установили на его месте подставку для ног. Слева от важной персоны может усесться ещё один человек, а на "барьере" между ними установлен поворотный сенсорный экран.

Model E оснащается 748-сильной установкой и обладает запасом хода около 750 км. О дате премьеры серийной версии модели пока информации нет.

Первенцем на рынке "рискует" стать электробус Foxtron Model T, который выпустят на рейсы в Тайване в следующем году. Запас хода на одной зарядке - 400 км.

Foxconn планирует выпускать модели в Таиланде и США. В Соединённых Штатах партнёр уже определён: им стала компания Lordstown, у которой производитель электроники выкупил часть завода.