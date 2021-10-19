Пушков: НАТО лишится возможности имитировать контакты с РФ при их отсутствии

Формула генсека НАТО о необходимости диалога с Россией "с позиции силы" - порочна по сути и невыполнима политически. Накануне РФ окончательно похоронила эту формулу, приостановив работу своей миссии при НАТО в Брюсселе и прекратив работу Информбюро альянса в Москве.

Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, теперь у руководства НАТО не будет возможности имитировать контакты при их отсутствии, а также успокаивать европейскую общественность намеками на некий диалог, которого на деле нет.

"Диалог с позиции силы" с Россией изначально был плохой затеей, возможен только равноправный диалог. "В его отсутствии НАТО лишается возможности диалога как такового", - заключил Пушков.

О том, что Россия с первого ноября приостанавливает работу своего постпредства при НАТО в Брюсселе заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. На такой шаг Москва пошла после того, как альянс отозвал аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства, оставив только десять аккредитаций. Теперь, отметил министр, экстренные контакты с альянсом будут поддерживаться через посла РФ в Бельгии.