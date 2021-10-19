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19.10.2021 22:25
Рубрика: Экономика

Дороги на Золотом кольце России приводят в порядок

Текст: Федор Костюченко
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8590)
По золотому кольцу не ездил четверть века. А тут школьные каникулы начались. Сын моего друга Захар заладил: "Дядя Федор, давайте по "Золоту" махнем. Нашу историю и культуру воочию увижу". Я согласился.

Первый пункт - Суздаль. Федеральная трасса до Владимира была достаточно комфортной. Но, подъезжая к Суздалю, напрягся, вспомнил, как мой приятель несколько лет назад на выбоине изувечил подвеску. Однако сейчас эта улица не отличалась от московских.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Пока Захар рассматривал достопримечательности, я следил за дорогой. От пересечения с западным объездом города до дома N 65 отремонтировано покрытие дороги и проведено ее обустройство. И, судя по дорожным знакам, работы продолжатся. И не только здесь.

На заправке свое удивление дорогами Суздаля высказываю двум местным автомобилистам. Они подтвердили: "Да, город преображается". И посоветовали, как лучше продолжить путь. Выехав на трассу Владимир - Переславль-Залесский, оценил их совет. Качество покрытия хорошее. Фур почти не было.

Вспомнил термин "привести дорогу в нормативное состояние". Прошу Захара найти в интернете, что это значит? Через пару минут он говорит: "Дорожники укладывают новый слой асфальта. А дальше ты смотри на дорогу: для обеспечения лучшей видимости расчищена полоса отвода от кустарников, укреплены обочины, нанесена горизонтальная разметка термопластиком со светоотражающими элементами, обновлены дорожные знаки, установлены сигнальные столбики".

Через два часа были в Переславле-Залесском. Посмотрели его достопримечательности. Минут за десять доехали до Веськово, зашли в музей-усадьбу "Ботик Петра I". И отправились в Ростов Великий. 60 километров по неплохой дороге. Там смотрим кремль. Поднялись на колокольню Успенского собора, где открывался чудесный вид на озеро Неро.

Отправляемся в Углич. Сто без малого километров показались стиральной доской. Нацпроект "Безопасные качественные дороги" сюда пока не дошел. Ну да все впереди.

Что мешает строить в Сибири безопасные дороги высокого качества

На третий день были в Ярославле. Заезжали полюбоваться на церковь Рождества Иоанна Предтечи, памятник деревянного зодчества на Ширковом погосте в Тверской области. Она собрана без единого гвоздя. Дальше на Торжок - Кувшиново и мы в Осташкове. Ключевой областной туристический маршрут недавно отремонтировали. Ехать одно удовольствие.

Возвращались в Москву тоже по только что отремонтированной дороге Андреаполь - Пено - Хитино.

Справка "РГ"

Все большую популярность набирают путешествия по России. Уникальные памятники архитектуры, природные заповедники, живописные ландшафты становятся доступнее благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

В этом году дорожники планируют привести в нормативное состояние 388 региональных трасс, ведущих к местным достопримечательностям. Их общая протяженность составляет две тысячи километров. В Курганской области привели в порядок участок межмуниципальной дороги, ведущий к поселку-курорту "Озеро Медвежье". В Астраханской области завершены дорожные работы на участке трассы Ахтубинск - Нижний Баскунчак, конечная точка которого - соленое озеро Баскунчак. А в Удмуртии отремонтировали участок трассы к резиденции удмуртского Деда Мороза - Тол Бабая.

В регионах Экономика Транспорт Экономика Туризм Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область ЦФО Ярославская область ЦФО Тверская область Национальные проекты 2019-2024 Развитие туризма в России

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