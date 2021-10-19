Розничные цены на бензин начали активно расти по всей России

Стоимость моторного топлива на АЗС по всей стране начала расти: за неделю с 7 по 14 октября бензин подорожал во всех регионах, в большинстве из них - на 20 копеек за каждый литр, следует из данных Центрального диспетчерского управления ТЭК.

Средняя цена литра Аи-92 выросла на 17 копеек - до 46,09 рубля, Аи-95 подорожал на 18 копеек - до 49,56 рубля, летнее дизельное топливо выросло в цене на 13 копеек - до 50,36 рубля. Неделей ранее движение цен в регионах было разнонаправленным, при этом на Дальнем Востоке стоимость бензина не росла, отмечает "Интерфакс".

Среди регионов, в которых произошел наиболее заметный рост цен за последнюю неделю - Костромская область, Ингушетия, Чечня, Забайкалье, Иркутская и Сахалинская область, а также Тыва. В этих субъектах РФ рост стоимости бензина составил 30-39 копеек за литр.

Ускорение роста цен на АЗС подтверждают и экспертные оценки: так, по данным исследовательской группы "Петромаркет", наибольший прирост стоимости был зафиксирован на заправках крупных, вертикально интегрированных компаний (ВИНК).

"9 октября на 20-40 копеек за литр подорожал Аи-92 на заправках "Газпрома", с 10 по 15 октября - на 5-35 копеек подорожали обе марки автобензина и летний дизель на АЗС "Газпром нефти", "Лукойла", "Татнефти", "Роснефти" и "Независимой нефтяной компании". В итоге к 15 октября относительно конца предыдущего года розничные цены на автобензин Аи-92 и Аи-95 прибавили уже 5.7% и 5.5% соответственно, что, однако, вполне сопоставимо с текущей оценкой Росстата инфляции за декабрь 2020 года - сентябрь 2021 года в 5.3%", - говорится в еженедельном бюллетене "Петромаркета".