В ГИБДД рассказали, в какой день недели чаще всего люди гибнут на дорогах

В столичном управлении ГИБДД рассказали, сколько ДТП произошло на дорогах Москвы в течение прошлой недели. Правда, речь только об авариях с последствиями, то есть, в которых были погибшие или пострадавшие.

Так, за 7 дней в столице было зарегистрировано 179 дорожно-транспортных происшествий. В них 6 человек погибли, 206 получили ранения различной степени тяжести. В этих авариях пострадали 14 детей.

Проанализировав произошедшие серьезные ДТП, в столичной Госавтоинспекции пришли к выводу, что самыми частыми их видами остаются столкновения транспортных средств - зафиксировано 77 таких аварий; и наезды на пешеходов - 70 случаев.

При этом в более половине случаев (54%) наезды на пешеходов фиксировались, когда те переходили проезжую часть в неположенном месте.

Проанализировав же аварийность за период с 1 по 17 октября, в УГИБДД по Москве констатировали, что наиболее часто гибнут и травмируются люди в ДТП во вторник. В этот день недели на столичных дорогах в 28-ми ДТП погибли два человека, получили травмы различной степени тяжести 40 человек.