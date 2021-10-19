В Москве вручили оперную премию Casta Diva

Casta Diva - крупнейшая российская премия, посвященная оперному искусству - отмечает свое 25-летие. Генеральная пауза в музыкальной жизни, вызванная пандемией в прошлом году, заставила жюри отказаться от двух номинаций - "Спектакль года" и "Событие года". Все остальные награды были сохранены, и по традиции на сцене Новой Оперы в Москве прошел гала-концерт.

Церемония награждения Casta Diva неслучайно проходит осенью: именно в это время года в конце XVI века во Флоренции была поставлена первая в истории опера - "Дафна" Якопо Пери. Сама премия была основана к 400-летию оперного жанра и носит универсальный характер: в орбиту ее внимания попадают все яркие явления мировой оперы. "Casta Diva уже 25 лет держит барометр оперной жизни в России и за рубежом", - отметил основатель премии, музыковед Михаил Мугинштейн.

"Певцами года" в этот раз названы Надежда Павлова и Нажмиддин Мавлянов - исполнители партий Волховы и Садко в спектакле Дмитрия Чернякова на сцене Большого театра. Среди зарубежных вокалистов награды получили норвежское сопрано Лизе Давидсен и немецкий баритон Кристиан Герхаер.

Из лауреатов этого года принять участие в концерте смогла только Надежда Павлова - она и открывала церемонию. Выбор арии оказался неординарным: если в прошлые годы лейтмотивом торжества становилась беллиниевская каватина, то в этот раз тон вечеру задала виртуозная сцена Цербинетты из "Ариадны на Наксосе" Рихарда Штрауса. Павлова исполнила сложнейший номер с присущими ее вокальной манере элегантностью и ровностью линии, а ее плотному голосу, близкому к лирическому сопрано, удалось легко и непринужденно справиться со сверкающими каскадами колоратур.

После штраусовского вступления публику ждала россыпь оперных фрагментов - экспрессивный романтизм вердиевских "Отелло" и "Бал-маскарада", таинственный славянский колорит "Русалки" Дворжака, глубина народных драм Мусорского, зловещая языческая энергетика вагнеровского "Лоэнгрина", веристская экстатичность "Тоски". Все номера исполнялись лауреатами Casta Diva прошлых лет и солистами ведущих российских театров, за пультом оркестра Новой Оперы стоял Андрей Лебедев. Но настоящим откровением вечера стал артист Большого театра Игорь Головатенко. Его насыщенный, полетный баритон захватил разнообразием эмоциональных красок в образе обманутого Ренато: в сцене с Амелией и знаменитой арии Eri tu порывы гнева соединились с щемящим страданием.

Справка "РГ"

Премия Casta Diva учреждена в 1996 году и является крупнейшей специальной премией для лауреатов в области оперного искусства России. Аналогами Casta Diva являются престижные награды оперных критиков в Италии и Германии. Инициатор учреждения премии - президент фонда поддержки оперного искусства Casta Diva, историк, критик, драматург оперного театра Михаил Мугинштейн. В разные годы премии удостаивались постановки Большого и Мариинского театров, Зальцбургского фестиваля, Баварской оперы, Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а лауреатами становились такие величины, как Анна Нетребко, Хибла Герзмава, Дмитрий Хворостовский, Ольга Бородина и многие другие.