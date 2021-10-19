Во Владимирской области ввели QR-коды для массовых мероприятий

Владимирские власти ввели новые правила посещения массовых зрелищных мероприятий.

Чтобы попасть на них, с 19 октября необходимо предъявить QR-код (можно получить на портале Госуслуг), подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание COVID-19. Альтернативой электронному коду могут служить бумажные справки из медучреждения о сделанных прививках или болезни.

Сертификаты и QR-коды не понадобятся посетителям моложе 18 лет. При этом заполняемость зрительных залов повышено с 50 процентов от их вместимости до 75.