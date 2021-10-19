Указ губернатора Владимирской области от 19 октября 2021 года № 170 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Абзац 3 подпункта 5.1 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"- массовых зрелищных мероприятий в организациях культуры с максимальным числом зрителей не более 75 % от общей вместимости зала при условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15, и Методических рекомендаций 3.1/2.1.0202-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21.07.2020;".

1.2. Пункт 36 изложить в следующей редакции:

"36. Допускается проведение всех массовых мероприятий при обеспечении пропуска на мероприятия лиц, имеющих:

- действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", подтверждающий наличие профилактической прививки от COVID-19 или перенесенное в последние 6 месяцев заболевание COVID-19;

- сертификат профилактических прививок (на бумажном носителе) с отметкой о проведении вакцинации от COVID-19 или справку, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, полученную в медицинской организации.

Ограничения, предусмотренные данным пунктом, не применяются при организации доступа на массовые мероприятия лиц, не достигших возраста 18 лет.".

1.3. Приложение изложить в редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу подпункт 1.2 пункта 1 Указа Губернатора области от 23.07.2021 № 119 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 №38".

3. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора области А.А.Авдеев







