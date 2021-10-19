В правительстве Приамурья произошли кадровые изменения

В руководстве Амурской области произошли кадровые изменения. О новых назначениях глава региона Василий Орлов сообщил на очередном заседании правительства.

На должность зампреда назначен министр сельского хозяйства Олег Турков. Он будет курировать работу профильного министерства, областного управления ветеринарии и Гостехнадзора.

Также статус зампреда правительства получил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Севостьянов. Помимо возглавляемого им министерства, он будет курировать региональные минприроды и охотуправление.

Заместителем председателя правительства стал и Павел Пузанов - руководитель регионального агентства по привлечению инвестиций.

Двое руководителей избавились от приставок и.о. Так, Оксана Кукшенева стала главой министерства экономического развития и внешних связей, которым она руководила после переезда в другой регион Людмилы Старковой.

Областное минцифры возглавил Денис Земнухов, который исполнял обязанности министра после трагической гибели Александра Курдюкова.

Александр Нестеренко с поста зампреда правительства переходит в статус советника губернатора на общественных началах.

"Думаю, что новые кадровые решения позволят наиболее эффективно решать стоящие перед нами задачи", - цитирует губернатора Амурской области Василия Орлова пресс-служба регионального правительства.