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19.10.2021 22:35
Рубрика: Digital

Томская область станет экспериментальной территорией для беспилотников

Текст: Наталья Решетникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8590)
Томскую область планируют на три года сделать экспериментальной территорией по использованию воздушных дронов для доставки грузов.
В Томской области предлагают применять беспилотники для доставки грузов до полутора тонн, аэрофотосъемки и сельскохозяйственных работ. Фото: пресс-служба администрации Томской области В Томской области предлагают применять беспилотники для доставки грузов до полутора тонн, аэрофотосъемки и сельскохозяйственных работ. Фото: пресс-служба администрации Томской области
В Томской области предлагают применять беспилотники для доставки грузов до полутора тонн, аэрофотосъемки и сельскохозяйственных работ. Фото: пресс-служба администрации Томской области

На авиаплощадке имени Валерия Чкалова компании продемонстрировали возможности дронов, которые поднимали в воздух контейнеры, закрепленные под фюзеляжем. В области предлагают применять беспилотники весом более 30 килограммов для доставки грузов до полутора тонн, вести аэрофотосъемки. Но пока закон не дает бизнесу права использовать беспилотники.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Как беспилотники помогут интегрироваться в мировую транспортную сеть

В то же время замминистра экономического развития РФ Владислав Федулов считает, что применение беспилотников могло бы стать новым этапом в развитии логистики. "С нашими расстояниями и отдаленными поселениями это особенно важно, - сказал он. - В те районы, куда часто зимой не добраться по земле, с воздуха мы сможем доставлять продукты, лекарства, стройматериалы. Поднять беспилотник в небо значительно дешевле и быстрее, чем вертолет с пилотом".

Разговор этот состоялся на межведомственном совещании. Оно было посвящено развитию беспилотных технологий и применению экспериментального правового режима.

В Томской области уже подготовились к его введению - в так называемых "цифровых песочницах", закон о которых разработан и принят в рамк национального проекта "Цифровая экономика".

"Песочницы" позволяют тестировать новые технологии, и на время эксперимента могут быть изменены или отменены законодательные ограничения.

1500 килограммов будут перевозить беспилотники по воздуху

Такая практика поможет эффективно развивать беспилотные технологии, в том числе в грузоперевозках и логистике, отметил глава региона Сергей Жвачкин во время запуска дронов. Вместе с ним Чкаловскую авиаплощадку посетили Владислав Федулов и глава Росавиации Александр Нерадько.

Сейчас проект постановления правительства РФ по установлению в области экспериментального правового режима проходит межведомственные согласования. По оценкам экспертов, ежегодный объем рынка применения беспилотников к третьему году реализации проекта в Томской области может достигнуть 1,4 миллиарда рублей. В настоящее время программный документ эксперимента предусматривает участие тринадцати регионов.

В регионах Digital Технологии Экономика Транспорт Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Национальные проекты 2019-2024

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