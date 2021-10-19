В Омске следователя обвинили в фальсификации дела о поджоге дома защитницы леса

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о поджоге дома защитницы уникального соснового бора в омском селе Екатерининское Людмилы Жуковой. Бывшему следователю отдела полиции МО МВД России "Тарский" предъявлены обвинения в умышленной фальсификации доказательств. По данным СК, майор юстиции сделал все возможное для того, чтобы поджигатель смог избежать уголовной ответственности.

- Следователь принял заведомо незаконное решение о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. - Он фальсифицировал и уничтожил доказательства вины конкретного лица, действуя с единым преступным умыслом, направленным на незаконное освобождение злоумышленника от уголовной ответственности. "РГ" уже не раз рассказывала историю учительницы географии из Тарского района Людмилы Жуковой. Этой бесстрашной женщине понадобилось десять лет жизни для того, чтобы отстоять Екатерининский бор на севере региона. Один из красивейших таежных уголков пустили под топор черные лесорубы. Жукова встала на защиту реликтового леса фактически в одиночку. Чиновники не только закрывали на беспредел глаза, но и пытались выселить общественницу из деревни.

А в ночь с 14 на 15 мая 2012 года жилье Жуковых подожгли. Дом забросали коктейлями Молотова с четырех сторон, шансов выжить у них практически не было. Семье чудом удалось спастись. "Подошла к окну, отодвинула штору, а там со всех сторон зарево, - вспоминает Людмила Жукова. - Горим! Бужу мужа, мечусь в панике по дому... Схватила икону и выбежала из дома. А огонь уже перекинулся на тайгу. Упала на колени и начала молиться Богородице. Плачу, кричу: если выживем - поставлю часовню! И в ту же минуту слышу вой сирены - приехали пожарные. Тайгу отстояли, а дом сгорел полностью..."

На месте происшествия обнаружили полимерный пакет, шапку поджигателя, а также следы шин автомобиля. По прослушке и записям с видеокамер оперативники смогли установить человека, заправлявшего канистры соляркой и бензином. Им оказался местный житель Павел Сластников. Вероятно, испытывающего финансовую нужду сельчанина наняли за вознаграждение. Однако вскоре из уголовного дела пропали все вещдоки и улики. Видеозаписи тоже исчезли. В итоге дело заволокитили.

А в 2017 году усадьбу Жуковой подожгли еще раз. Но правоохранители заявили, что не видят связи между поджогами и ее общественной деятельностью. Впрочем, Общероссийский народный фронт расценил поджог как давление на активистку и обратился за помощью в СК РФ. Благодаря журналистам о беспрецедентном давлении на защитницу бора узнал президент России. Только после этого ситуация развернулась в обратную сторону. Уникальный уголок тайги удалось спасти. Ему вернули статус особо охраняемой природной территории. Бригаду черных лесорубов задержали. Поджигателей тут же нашли. А запылившееся дело достали из архива и тщательно проанализировали. Впервые в России арендаторы леса были приговорены к реальному лишению свободы, взяты под стражу и отправлены в колонию. Бандиты, устроившие пожар в Екатерининском в 2017 году, пока ожидают своей участи на скамье подсудимых.

А вот уголовное дело в отношении Павла Сластникова, спалившего дом Жуковой в 2012 году дотла, судом прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Однако отвечать за содеянное придется его покровителю. "В результате умышленных незаконных действий следователя Сластников фактически не понес наказания за преступление", - говорит Лариса Болдинова.

После поднявшейся шумихи майор быстро ушел на пенсию. Но это не спасло его от уголовного дела, которое в ближайшее время начнет рассматривать Тарский городской суд. Вот только по чьему указанию полицейский покрывал поджигателя, до сих пор неизвестно.

Тем временем

Новый скандал, связанный с масштабными вырубками в лесах, разразился в поселке Кирова. Пострадали 15 гектаров реликтового соснового бора, который отдала под топор администрация Барнаула, заключившая 28 апреля 2021 года контракт с краевым автономным учреждением "Алтайлес". По этому контракту подрядчик за 5,4 миллиона рублей должен выполнить работы по охране, защите и воспроизводству лесов в Барнауле. Когда живущие поблизости горожане стали возмущаться устроенной под их носом лесосекой, представители "Алтайлеса" сначала объяснили, что идет заготовка пиломатериала, потом появилась другая версия - санитарная рубка. Мол, на деревьях был обнаружен смоляной рак (серянка). Жители тут же обратили внимание, что серянка странным образом поразила 500 кубометров крепкой здоровой сосны и обошла стороной сухие деревья. Делянки были скрыты от посторонних глаз. Когда тайное стало явным, подрядчик быстро убрал поваленную древесину. Однако сохранились многочисленные вещдоки и свидетельства очевидцев. Все это, очевидно, пригодится природоохранной прокуратуре, которая совместно со специалистами регионального министерства природных ресурсов и экологии, выехав на место, уже установила факт массовых вырубок и сейчас оценивает обоснованность их проведения.

Подготовил Сергей Зюзин, Алтай