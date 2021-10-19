Чем рискуют туристы на малых судах в открытом море

Быстрое развитие в России водного туризма выявило серьезную проблему - крайне низкий уровень безопасности путешествий по морям, рекам и озерам. Только в Мурманской области с начала 2021 года погибли около 20 человек, которые выходили на малых судах в море на любительскую рыбалку или просто на прогулку.

Одним из наиболее показательных случаев стала гибель 5 октября в Белом море катера "Фаворит". Трагедия произошла недалеко от села Кашкаранцы. На борту судна находились пять человек, из которых спасся один, двое были найдены мертвыми и еще двое до сих пор числятся пропавшими без вести. Окончательные выводы о причинах этой трагедии сделает следствие. Но уже сегодня, опираясь на ставшие известными обстоятельства трагедии, можно сделать определенные выводы о ее причинах. Как выразился председатель санкт-петербургского Союза поддержки владельцев малых судов (СПВМС) Александр Анисенков, по уровню безопасности водных путешествий Россия находится "в каменном веке".

В день гибели "Фаворита" на берег выбросило спасательные средства - плот, жилеты и круги. Все они оказались пустыми, сообщил глава Терского района Мурманской области Геннадий Попов. Три человека, которых удалось доставить на берег и из которых выжил только один, были извлечены из воды без спасжилетов. При этом сигнал о бедствии был подан примерно за два часа до того, как судно затонуло. Иными словами, у всех, кто был на борту, было время надеть спасательные жилеты и забраться на плот. Не исключено, что люди просто не умели пользоваться средствами спасения, хотя в такую погоду они по определению должны были находиться на судне в спасательных жилетах.

- В моей практике был лишь один случай, когда, видя надвигающуюся стену урагана, я дал команду надеть жилеты. Случилось это на Волге, на закрытом пароходе 14х4,5 метра. Семь человек оделись за 30 секунд, и даже никто не шутил. Тогда, к счастью, обошлось без купания, - отметил Александр Анисенков.

Кроме того, в день трагедии на море был сильный шторм, ветер в порывах достигал 20 метров в секунду. В такую погоду малое судно не должно находиться в море. Однако "Фаворит" все же оказался там - возможно, из-за непродуманных действий капитана.

По словам эксперта, легкомысленное отношение к опасностям, подстерегающим путешественников на озерах, реках и морях, наблюдается всюду, где есть возможность совершать водные прогулки. В Петербурге до сих пор можно взять напрокат легкую моторную лодку с форсированным двигателем или гидроцикл, не имея прав на управление ими. Нередко на Большой Неве можно увидеть людей, катающихся на сапах (специальных досках), рискуя опрокинуться при самой малой волне. "Там бывают такие "воронки", что упавшему человеку самостоятельно не выбраться", - предупреждают опытные сап-серферы. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области насчитываются десятки фирм, которые организуют подобные туры, а сам рынок еще в 2020 году оценивался в 20-30 миллионов рублей.

По уровню безопасности водных путешествий Россия находится "в каменном веке"

Водный туризм, не регулируемый де-факто никем, широко рекламируется в интернете. Множество туристов-водников отправляются осенью, когда нередки шторма, в путешествия на каяках по морям или сравнимым с ними крупным водоемам. Например, в середине сентября за участие в походе на каяках и байдарках по Ладоге, посвященном закрытию сезона, запрашивали по 4900 рублей с человека. Кстати, задержанный полицией старший гид компании "Эльбрус гид" Денис Алимов, который организовал печально известный тур на Эльбрус 23 сентября, ранее занимался организацией туров на каяках по Ладоге. О людях, которые отправлялись в кругосветные путешествия на надувных каяках и микрояхтах длиной 5,5 метра, рассказывают как о героях, но ни одна статья в интернете о подобных "подвигах" не начинается со слов "никогда не повторяйте это самостоятельно".

Выходом из этой ситуации может стать только развитие береговой инфраструктуры водного туризма, которая в России сегодня находится в зачаточном состоянии. Примером может служить Финляндия, где только на территории водоемов озерной системы Сайма насчитывается порядка 400 яхтенных портов и стоянок. Как минимум за неделю до планируемого путешествия в Управление Сайменского канала необходимо передать письменное уведомление. Сеть яхтенных марин охватывает все побережье Финляндии и Аландские острова. Большинство марин имеют развитую инфраструктуру: душевые кабины, сауны, туалеты, прачечные, заправки, рестораны.

В 2020 году в финском городе Лаппеенранте стартовал международный проект "30 миль РУСФИН", в число партнеров которого входит СПВМС. Представители российской стороны проекта отмечают, что его цель - повторить успех аналогичного сотрудничества Финляндии и Эстонии, когда на берегах Финского залива через каждые 30 миль (около 50 километров) появились кольца малых портов. Такая дистанция признана оптимальной для туристических яхт, так как при средней скорости пять-шесть узлов малое судно может пройти это расстояние в течение дня.

Особенно нуждается в береговой инфраструктуре Мурманская область с сотнями километров пустынных берегов Баренцева и Белого морей, не говоря уже о внутренних озерах. Существуют "Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Мурманской области", из последней редакции которых оказался изъят раздел о базах для стоянок маломерных судов. По мнению представителей регионального турбизнеса и прибрежного рыболовства, этот раздел необходимо вернуть. При этом бюджетные средства на создание баз тратить незачем. Достаточно выделить земельные участки и объявить конкурсы на строительство баз маломерного флота, деятельность которых вполне может стать одной из ниш туристического бизнеса и значительно ускорить его развитие.

Кстати

Более 60 процентов аварий с маломерным флотом происходит во время рыбалки или охоты. Об этом говорят данные анализа, проведенного сотрудниками ГИМС МЧС России. Около 60-70 процентов аварийных судов не проходили техническое освидетельствование. Приблизительно половина граждан, которые управляли катерами или моторными лодками и попали в аварии, не имели прав на управление маломерным судном. Нередки случаи групповой гибели людей на моторных и гребных лодках из-за превышения норм пассажировместимости и при плавании в штормовую погоду. До десяти процентов аварий случается из-за того, что судоводители не наблюдали за окружающей обстановкой. Порядка 90 процентов аварий происходит с моторными и гребными лодками, аварийность катеров составляет от трех до пяти процентов от всего числа случаев.

Тем временем

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил министерствам к 1 ноября сформировать предложения по введению уголовной ответственности для любителей сесть за руль после возлияния. Также силовые и контролирующие ведомства выработают юридический механизм, позволяющий лишать пьяного водителя прав на управление всеми видами транспорта, в том числе водного. Тех, кто попадется вторично, предлагается лишать прав пожизненно. Эксперты подчеркивают важность этой меры: согласно статистике, около 40 процентов всех ЧП с маломерными судами спровоцированы людьми, которые управляли катерами и лодками в пьяном виде.