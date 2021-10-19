Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" выступил на "Экспо-2020" в Дубае

Выступление труппы государственного театра "Санктъ-Петербургъ Опера" открыло культурную программу Павильона России на "Экспо-2020" в Дубае.

Ярамир Низамутдинов исполнил для гостей "Песенку Герцога" из оперы "Риголетто" Джузеппе Верди.

А весь роскошный и зрелищный спектакль "Риголетто" в постановке народного артиста России Юрия Александрова был дважды представлен в эти дни на сцене Дубайской оперы. Отметим, что этот спектакль является номинантом национальной театральной премии России "Золотая маска".

- Мы очень рады, что именно гастроли театра "Санктъ-Петербургъ Опера" открыли масштабную и разнообразную программу Павильона России на "Экспо-2020" в Дубае, - говорит заместитель генерального комиссара Павильона России Дмитрий Михайлов. - Мы наблюдали большой интерес к постановке как международных СМИ, так и гостей, и организаторов "Экспо". Для нас чрезвычайно важно представить разные сферы культуры России. И российское оперное искусство мы продемонстрировали на самом высоком уровне.

Справка "РГ"

Государственный камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера" создан в 1987 году. Его художественный руководитель и основатель - Юрий Александров, режиссер с мировым именем, поставивший спектакли на самых престижных сценах мира.